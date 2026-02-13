Visszalép a DK

A Demokratikus Koalíció hivatalosan bejelentette, hogy egy független jelölt javára visszalépteti saját jelöltjét, Máthé Zoltánt, aki a Békés megyei Gyula 8. számú egyéni választókerületében indult volna a vasárnapi időközi választáson - tudatja közleményében az érintett politikus és a párt szóvivője.