A parlamenti választáson függetlenként induló szombathelyi önkormányzati képviselőt egy gazdasági ügyben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják.
Gánóczi Gábor 263 szavazattal (a voksok 57,55 százalékával) győzte le a fideszes jelöltet a Sátoraljaújhely 4. választókerületében tartott egyéni képviselőválasztáson.
A helyi választási bizottság ugyan elutasította Filvig Géza panaszát, a jelenlegi városvezető a vármegyéhez fellebbezett. A július 7-én függetlenként fordított egykori fideszes Bagó Zoltán arra számít, hogy elutasítják a szerinte zavaros fellebbezést.
Az egykori amerikai elnök unokaöccse megváltoztatta a korábbi döntését.
A valasztas.hu adatai szerint az új polgármester a leadott szavazatok 57,88 százalékát kapta meg.
A Demokratikus Koalíció hivatalosan bejelentette, hogy egy független jelölt javára visszalépteti saját jelöltjét, Máthé Zoltánt, aki a Békés megyei Gyula 8. számú egyéni választókerületében indult volna a vasárnapi időközi választáson - tudatja közleményében az érintett politikus és a párt szóvivője.
Taroltak a független jelöltek a szombaton megrendezett helyhatósági választáson, a pártok versenyét pedig Robert Fico kormányfő pártja, a Smer nyerte. Mindkét magyar formáció jól szerepelt, de az MKP szerzett több mandátumot.