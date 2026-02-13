Szombathely;DK;bűnszervezet;Czeglédy Csaba;költségvetési csalás;Kecskeméti Törvényszék;független jelölt;elsőfokú ítélet;

2026-02-13 17:08:00 CET

Czeglédy Csaba szabadlábon védekezhet, miután nem jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélték

A parlamenti választáson függetlenként induló szombathelyi önkormányzati képviselőt egy gazdasági ügyben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják.