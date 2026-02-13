Czeglédy Csaba szabadlábon védekezhet, miután nem jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélték

Nem rendelte el a Kecskeméti Törvényszék Czeglédy Csaba letartóztatását – derült ki a politikus, ügyvéd rövid Facebook-bejegyzéséből, amelyben csak annyit írt: „Szabadság. Szeretem. Kedden fogadónap.” Amint arról korábban mi is beszámoltunk, az eltűnő közéleti fantom, Az ördög ügyvédje bűnsegédjeként korábban elítélt ellenzéki politikust, szombathelyi önkormányzati képviselőt első fokon 7 év fegyházra ítélte pénteken a Kecskeméti Törvényszék.
Czeglédy Csaba, aki a 2026. április 12-re kiírt országgyűlési választáson Vas megye 1. számú választókerületében független képviselőjelöltként, a DK támogatásával indul, gazdasági bűncselekményekkel, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolta meg az ügyészség.
Az ellenzéki politikus a Kecskeméti Törvényszék nem jogerős ítélete szerint feltételesen sem bocsátható szabadlábra, de végül a jogerős ítéletig, legalábbis a bíróság mostani döntése szerint szabadlábon védekezhet. – „Nagyon gyenge lábakon áll ez az ügy, hogy ilyen nagy politikai nyomás mellett »csak« ennyi büntetést adott a bíróság. Nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében – jegyezte meg az ítélethirdetést követően Czeglédy Csaba.Első fokon hét év fegyházra ítélték Czeglédy Csabát Jogerős ítélet született, Czeglédy Csaba volt Az ördög ügyvédje bűnsegédje