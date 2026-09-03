Ennek kapcsán a mesterséges intelligencia jutott eszébe, amit sátáni dolognak nevezett.
Egy vagyonos keresztény radikálisokból álló mozgalom Donald Trump javára befolyásolná a novemberi elnökválasztást. Erről és ennek fenyegető következményeiről beszélt a Népszavának Andy Kroll oknyomozó újságíró.
Mindenféle fundamentalizmus elutasítását sürgette Ferenc pápa az amerikai kongresszusban elhangzott tegnapi történelmi jelentőségű beszédében. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy akár vallási, akár más gyökerű fundamentalizmussal szembe kell szállni, de a szélsőség elleni harc sohasem mehet az emberi szabadságjogok rovására.