Ferenc pápa történelmi beszéde

Mindenféle fundamentalizmus elutasítását sürgette Ferenc pápa az amerikai kongresszusban elhangzott tegnapi történelmi jelentőségű beszédében. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy akár vallási, akár más gyökerű fundamentalizmussal szembe kell szállni, de a szélsőség elleni harc sohasem mehet az emberi szabadságjogok rovására.