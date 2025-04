Pszichológust tanárnak, diáknak!

A gyakorlatban még mindig nem látszik a gyerekjogok érvényesítésére tett szándék, az iskolákban a gyerekek nem szólnak, ha zaklatás éri őket, sokan nem is tudják, hogy különleges jogok védik őket - hangzott el egy tegnapi budapesti gyerekjogi konferencián. Hatékonyabb jogi nevelésre lenne szükség, az iskolai erőszak ma is probléma, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre. A pszichológus szerint nemcsak a diákok, de a tanárok mentális egészségével is komolyan foglalkozni kellene.