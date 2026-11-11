Kormányok sora – világnézet-függetlenül – él át kínos pillanatokat mostanában az európai megélhetési válság nyomában kialakuló tüntetéshullám miatt. A lakhatási gondok megoldására tett ígérettel választást lehet nyerni New Yorkban, részint ezzel került pozícióba Zohran Mamdani. Magyarországon a probléma súlyához képest szinte hangtalanok voltak az elmúlt másfél évtizedben az elégedetlen tömegek. Az érdekképviseleteket leszerelte, a baloldali pártokat kivéreztette ez az időszak. De hogy is állunk lakhatási válságban dolgában? – kérdeztük Győri Péter szociálpolitikust, lakáspolitikai szakértőt. Interjúnk első része.
Győri Péter szociológus a fővárosban utcán élő hajléktalanok számát 1000-1500 főre teszi , közel ezren élhetnek zártkerti sufnikban, 300-400-ra tehető az utcán kószáló kezeletlen pszichiátriai betegek száma, míg az olcsó, könnyű drogosok több ezren lehetnek. Ehhez adódnak a flakonosok, akik szintén 3-5 ezer fős csapatot alkothatnak.
Évtizedes visszalépést okozhat a fővárosi hajléktalanellátásban, ha az Iványi Gábor vezette egyházi szállóról az utcára kerül 150-200 otthontalan.
Visszalépett a vasárnapi józsefvárosi időközi polgármester-választáson induló egyik független jelölt, Pintér Attila - olvasható a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
Az ellenzéki jelölt helyzete nem könnyű: hiába áll mögötte hat párt és józsefvárosi civilek is, ha a helyi lakosokat már figyelmeztették, kormánypárti polgármester nélkül a kerület működése is veszélybe kerül.
Tömegeket indíthat el a reménytelen sorsú falvakból a fővárosi hajléktalanszállók felé a központi forrásból fizetett lakásfenntartási támogatás áprilisi megszüntetése – állítja a hazai hajléktalan ellátás egyik legismertebb szakértője. Győri Péter tapasztalatai szerint sokszor maguk a tehetetlen polgármesterek adják meg budapesti szállások címét a nyomorban élőknek, és ha kifutnak az év elején megítélt átlagosan 3500 forintos segélyek, még nagyobb tömegek indulnak meg a nagyvárosok, de főleg Budapest felé.
Utcai szolgálatok próbálják tájékoztatni a hajléktalanokat arról, hogy a csütörtökön elfogadott fővárosi rendelet szerint hol nem tartózkodhatnak majd életvitelszerűen közterületen Budapesten - erről a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) szakmai igazgatója beszélt.