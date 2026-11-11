Hajléktalanok tömege kelhet útra a városokba

Tömegeket indíthat el a reménytelen sorsú falvakból a fővárosi hajléktalanszállók felé a központi forrásból fizetett lakásfenntartási támogatás áprilisi megszüntetése – állítja a hazai hajléktalan ellátás egyik legismertebb szakértője. Győri Péter tapasztalatai szerint sokszor maguk a tehetetlen polgármesterek adják meg budapesti szállások címét a nyomorban élőknek, és ha kifutnak az év elején megítélt átlagosan 3500 forintos segélyek, még nagyobb tömegek indulnak meg a nagyvárosok, de főleg Budapest felé.