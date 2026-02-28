Orosz kézen az ukrán hadiflotta szevasztopoli főhadiszállása

Tovább fokozódik a feszültség a Krím-félszigeten egy nappal azután, hogy Oroszország bejelentette a terület annektálását. Orosz-párti tüntetők törtek be szerdán az ukrán hadiflotta szevasztopoli főhadiszállására, ahol foglyul ejtették az ukrán haditengerészet parancsnokát, majd hamarosan orosz katonák foglalták el a bázist. A félszigetre utazott volna a konfliktus enyhítésére az ukrán miniszterelnökhelyettes és a védelmi miniszter, ám nem engedték be őket.