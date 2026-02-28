Beszálltak a britek is, Irán válaszolt. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, tudomása szerint Ali Hamenei ajatollah jól van.
Biztos, ami biztos – közölte Donald Trump. Az amerikai elnök ugyanakkor reméli, hogy nem lesz szükség a hajók bevetésére.
A közös hadgyakorlat a kínaiak szerint az átfogó stratégiai partnerségről szólt, az orosz védelmi tárca közleménye azonban nem kertelt, hanem a „zászlók megmutatásával” magyarázta a flottafelvonulást.
A Krímhez tartozó Csongar-félsziget ellenőrző pontjánál engedték szabadon szerdán Szerhij Hajdukot admirálist, az ukrán hadiflotta parancsnokát – közölte a Kriminform hírszolgálati iroda.
A szevasztopoli ukrán haditengerészeti főhadiszállást elfoglaló oroszbarát tüntetők foglyul ejtették az ukrán hadiflotta parancsnokát – közölte a BBC meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.
Tovább fokozódik a feszültség a Krím-félszigeten egy nappal azután, hogy Oroszország bejelentette a terület annektálását. Orosz-párti tüntetők törtek be szerdán az ukrán hadiflotta szevasztopoli főhadiszállására, ahol foglyul ejtették az ukrán haditengerészet parancsnokát, majd hamarosan orosz katonák foglalták el a bázist. A félszigetre utazott volna a konfliktus enyhítésére az ukrán miniszterelnökhelyettes és a védelmi miniszter, ám nem engedték be őket.
A fekete-tengeri orosz hadiflotta betartja a nemzetközi egyezményeket - közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium. A tárca arra az állításra reagált, amely szerint "az orosz fél megsértette a fekete-tengeri orosz hadiflottával kapcsolatos alapvető szerződéseket". Moszkva azt hangoztatta, hogy "a jelenlegi bonyolult helyzetben" a flotta pontosan betartja ezeket a megállapodásokat.