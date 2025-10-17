Tovább folytatódik a korábbi hatalomhoz köthető emberek eltávolítása.
A tüntetőkben több az erő, mint a rohamrendőrökben – nyilatkozta Alekszandr Milinkevics belarusz emberjogi harcos, egykori elnökjelölt.
Trump szívesen megbocsájtaná saját bűneit, de azzal el is ismerné azokat. A következő kormányzatot már jobbról és balról is bírálják.
Washingtonban megkezdődött az ügyek és a kijelölt új vezetők átvilágítása. Egyszerre azonban csak egy elnök lehet és az január 20-ig még Trump.
Joe Biden kedden jelenti be külpolitikai csapatát, s az egyik név Budapesten is jól cseng. Donald Trumpot közben már puccskísérlettel vádolják.
Nehéz lesz feldolgozni Donald Trump váratlan győzelmének sokkját az Egyesült Államokban és világszerte egyaránt. Az amerikai nagyvárosokban folytatódtak a tüntetések a kiszámíthatatlan Trump-elnökség ellen, ha már jóval kevesebben vonultak is utcára, de néhány helyen erőszakba torkollottak a tüntetések. A Demokrata Pártban megkezdődött az önvizsgálat.
Hiába történt meg a hatalomváltás Nigériában a májusi választások után, több mint négy hónap elteltével sincs még új kormánya Afrika legnépesebb, 182 milliós lakosságú országának.