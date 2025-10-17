Nehéz átmenet vár Amerikára

Nehéz lesz feldolgozni Donald Trump váratlan győzelmének sokkját az Egyesült Államokban és világszerte egyaránt. Az amerikai nagyvárosokban folytatódtak a tüntetések a kiszámíthatatlan Trump-elnökség ellen, ha már jóval kevesebben vonultak is utcára, de néhány helyen erőszakba torkollottak a tüntetések. A Demokrata Pártban megkezdődött az önvizsgálat.