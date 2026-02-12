Kivonják Minnesotából az ICE ügynökeit

Egyesült Államok;ICE;Minnesota;

2026-02-12 19:41:00 CET

Donald Trump megbízottja, Tom Homan nagyon sikeresnek tartja a két ember halálával és több ezer ember letartóztatásával járó akciót.

Leállítják Minnesota államban az amerikai szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) nagyszabású bevándorlásellenes razziáit - ezt Tom Homan, Donald Trump határőrizeti hivatalvezetője jelentette be a CNBC szerint.

Minneapolisi sajtótájékoztatóján Tom Homan azt mondta, „nagy változást láttunk az elmúlt hetekben”, s ez szerinte „csupa jó változás.” Mint ismert, az ICE razziái alkalmával két embert agyonlőttek, több mint 4 ezer embert pedig letartóztattak, miután Minneapolisban tömegtüntetések kezdődtek a történtek miatt. A Twin Cities régiót decemberben árasztották el az ICE ügynökei, a célpontok száma az akció révén „jelentősen csökkent”.

Tom Homan múlt heti bejelentése alapján 700 ügynököt már kivontak, de ezzel még mindig mintegy 2000-en vannak ott. Most arról beszélt, hogy a csapatkivonások a következő héten folytatódnak, és a tervek szerint egy kis létszámú egység marad a térségben még egy ideig, hogy az „agitációs tevékenységek” ne folytatódhassanak.

Tom Homan szerint nagy sikereket értek el a közbiztonsági fenyegetések megfékezése terén az állami tisztviselők és a helyi bűnüldöző szervek „példátlan szintű koordinációjának” köszönhetően, s Donald Trumppal egyetértettek abban, hogy leállítják a fokozott műveleteket. Hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció továbbra is erőfeszítéseket tesz a nagyszámú illegális bevándorló kitoloncolására.

„Azok, akik azt hiszik, hogy visszakozunk a bevándorlási törvények betartatásától vagy a tömeges deportálások tervétől, tévednek”

- jelentette ki.

Tom Homan végezetül megdicsérte Minnesota állam demokrata vezetőit, köztük Tim Walz kormányzót, Jacob Frey minneapolisi polgármestert és Keith Ellison államügyészt is, amiért politikai nézetkülönbségeik ellenére együttműködtek a szövetségiekkel, jóllehet, utóbbi a sajtótájékoztató közben épp bírálta a minnesotai intézkedéseket a Szenátus Belbiztonsági és Kormányzati Ügyek Bizottsága előtt. „A 2026-ban Minneapolisban elkövetett három gyilkosság közül kettőt szövetségi bevándorlási ügynökök követtek el” - jelentette ki Keith Ellison.