A szegedi Árkád bevásárlóközponttal gyarapodik a Csányi-birodalom

Megvette a szegedi Árkád bevásárlóközpontot a Home Ingatlanfejlesztő Alap, amelynek legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelője – írja a Portfolio a az ECE Real Estate Partners pénteki közleménye alapján. Kiemelték, hogy az ECE European Prime Shopping Centre Fund II-től, az eddigi tulajdonostól vásárló Home legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelőjeként működő Unity Asset Management Foundation. Az ügylet az elmúlt három év legnagyobb hazai kereskedelmiingatlan-tranzakciója.
Az adásvételt 2026. március 19-én zárták le, a vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra. Az Unity Asset Management Foundationról a Portfolio azt írta, az OTP Csoport volt vezérigazgatója és jelenlegi elnöke, Csányi Sándor és családja vagyonkezelője.
Christian Müller, az ECE Real Estate Partners Fund II-ért felelős vezetője elmondta, a bevásárlóközpontot még 2018-ban vásárolták meg, azóta értéknövelő stratégiát hajtottak végre, és többek között új, tőkeerős bérlők bevonásával szilárdították meg a létesítmény piaci pozícióját. Marosi Gábor, a Unity Asset Management Foundation vezérigazgatója kiemelte, hogy az Árkád Szeged a fővárosi agglomeráción kívül az ország második legnagyobb bevásárlóközpontja.
Az ismertető szerint az Árkád 42 ezer négyzetméter bruttó bérelhető területtel és 122 üzlettel rendelkezik, napi átlagban 16 700 látogatót fogad. A létesítmény emellett magas bérlői forgalommal és erős kihasználtsággal működik. Az Árkád Szeged márkanév változatlan marad, a központ üzemeltetését és a bérbeadási feladatokat továbbra is az ECE Marketplaces látja el.