Szophoklész tragédiája, az Elektra és Ingmar Bergman filmremeke, a Persona egymásba fonódik, de a rendezés még ezen is csavar egyet. Különleges színházi este Londonban.
Folyamatosan kérdezősködnek az emberek, a színház is folyamatosan érdeklődik. Kérem szépen, kutya bajom! Nem haltam meg, nem vagyok beteg, nem döntött le a lábamról egyetlen nyavalya sem, nem akarok felhagyni a hivatásommal… Csak éppen ez a rohadt térd! És akkor milyen a hangulatom? Ingerlékeny, mondjuk.
Mi lett volna, ha Ingmar Bergman és Woody Allen összebarátkoznak, családilag meglátogatják egymást, és ez a két nagyszerű ember, a filmvilágnak ez a két szellemóriása összeszikráztatják a személyiségüket?
Szenzációs leletre bukkant az Ingmar Bergman Alapítvány igazgatója: egy eddig teljesen ismeretlen forgatókönyv került elő, a legendás svéd rendező kézírásával, adta hírül október utolsó napján a Cineuropa internetes filmportál.