Csernus Mariann: Lesztek ti még kilencvenöt évesek!

Folyamatosan kérdezősködnek az emberek, a színház is folyamatosan érdeklődik. Kérem szépen, kutya bajom! Nem haltam meg, nem vagyok beteg, nem döntött le a lábamról egyetlen nyavalya sem, nem akarok felhagyni a hivatásommal… Csak éppen ez a rohadt térd! És akkor milyen a hangulatom? Ingerlékeny, mondjuk.