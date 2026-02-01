"Fazekas Sándor azonnal rendelje el a meggy intervenciós felvásárlását!"

Helyenként 40 forintra esett a meggy kilónkénti felvásárlási ára. Ez az összeg még a szedés költségeit sem fedezi, sok helyen pedig át sem veszik a termést, több ezer termelő képtelen értékesíteni az egész éves munkája gyümölcsét - figyelmeztet közleményében az MSZP.