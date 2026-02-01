Az Egyesült Államok látszólag a kábítószer- és fegyverkereskedelem elleni harc jegyében avatkozott be a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országában, Venezuelában. Nicolás Maduro eltávolítása ugyanakkor a világ többi országának szempontjából üzenetértékű erődemonstráció.
Teljes az őrület a világ pénzpiacian, a legnagyobb fejbolydulást az Oroszország elleni esetleges olajembargó okozta. Az euró ára 399,6 forintra emelkedett.
Súlyosan érinti a magyar gazdaságot az ukrán háború, csak emiatt gyengült a forint korábban soha nem látott mélységbe. Az OTP árfolyama 10000 forintig zuhant.
A forint erősödő árfolyamtól féltették Matolcsy Györgyék a jegybank nyereségét, azt, amiből az alapítványaikat szokták feltőkésíteni.
Helyenként 40 forintra esett a meggy kilónkénti felvásárlási ára. Ez az összeg még a szedés költségeit sem fedezi, sok helyen pedig át sem veszik a termést, több ezer termelő képtelen értékesíteni az egész éves munkája gyümölcsét - figyelmeztet közleményében az MSZP.
Londoni elemzői vélemény szerint az ukrajnai katonai beavatkozás negatív következményeit várhatóan hosszú távon szenvedi majd meg az orosz gazdaság. Egy hétfői elemzés szerint a ház által használt növekedéskövető mérési modell - GDP tracker - jelzése alapján az orosz hazai össztermék mindössze 0,8 százalékkal nőtt januárban az egy évvel korábbi azonos hónaphoz képest.
Jelenleg nagyobb esélye van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) forinterősítő célú intervenciójának, mint a kamatemelésnek, de az esetleges kamatemelés sem járna jelentősebb növekedési áldozattal - vélekedtek egybehangzó pénteki helyzetértékeléseikben londoni pénzügyi elemzők.