Tíz évvel ezelőtt a Boko Haram 276 nigériai iskolás lányt rabolt el. Adaobi Tricia Nwaubani nigériai író-újságíró névtelen hőse azok történetét meséli el, akiknek sikerült megszökniük. Az írónővel a magyarul most megjelent könyvéről beszélgettünk.
Adania Shibli eredetileg jövő pénteken vette volna át a Litprom egyesület irodalmi díját. Cáfolták, hogy az írónő beleegyezett volna a döntésbe.
A 37 éves informatikus nemzetközi díjakat nyert műveivel, és az orosz megszállók által elkövetett háborús bűnök dokumentálásán is dolgozott.
Harper Lee, a világhírű Ne bántsátok a feketerigót! című regény Pulitzer-díjas írója cáfolta, hogy külső nyomásra jelenteti meg második könyvét.
A regények olvasói ismerik Régine Deforges, a 78 éves korában most elhunyt írónő nevét, jó néhány kötete megjelent magyarul is. "A kék bicikli", nemzetközi siker, antikváriumban most is kapható. Jó könyv, pikáns, egyes minősítői szerint pornográf, ezért hallgatta el szinte az egész honi sajtó, hogy meghalt az írónője.