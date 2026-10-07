Közelkép - Egy "pornóírónő" halálára

A regények olvasói ismerik Régine Deforges, a 78 éves korában most elhunyt írónő nevét, jó néhány kötete megjelent magyarul is. "A kék bicikli", nemzetközi siker, antikváriumban most is kapható. Jó könyv, pikáns, egyes minősítői szerint pornográf, ezért hallgatta el szinte az egész honi sajtó, hogy meghalt az írónője.