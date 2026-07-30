Bankperek: dömping, elnapolt ítéletek,

Beindult a devizahiteles perek dömpingje, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának (FTGK) bírái a pénteki, első - egy takarékszövetkezet keresetét az állammal szemben elutasító - döntése után tegnap a Milton Hitelezési Zrt.-vel hasonlóképpen jártak el. A K&H Bank és az MKB Bank esetében az ítélet meghozatalát szeptember 9-re halasztották. Az utóbbi pénzintézet helyzetének az a pikantériája, hogy az ítélethirdetés napján tulajdonosa már a magyar állam lesz, amely bármilyen döntés születik mindenképpen veszít.