Szükségkutakkal, sínlocsolással, ha kell éjszakára átütemezett munkavégzéssel várja a hőséget a főváros

Az előrejelzések szerint a hőség várhatóan jövő keddig-szerdáig tart, ezért a fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester a vízhiány miatt aggódókat megnyugtatta, hogy a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség.
Budapest vezetője kiemelte, hogy a szükségkutak kihelyezése megkezdődött, és csütörtökig ezek üzembe állnak. – A BKV és a BKM folyamatos kapcsolatban áll: amennyiben a nagy meleg miatt szükségessé válik a villamossínek locsolása, a BKM azonnal megkezdi a munkát. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest Közút az aszfaltozási munkákat éjszakai munkavégzésre ütemezi át.Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt
„Kérjük, a következő napokban különösen figyeljetek a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőség szerint kerüljétek a tűző napot a déli órákban, és fordítsatok kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra is. Vigyázzunk egymásra a nagy melegben!”
– olvasható Karácsony Gergely felhívásában.
Az Időkép előrejelzése szerint napról napra melegebb lesz. A hosszantartó hőhullám már szerdán megkezdődik. – Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33 fok körül alakul a térségben – írják. Csütörtökön tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, pénteken pedig már több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok körüli maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk. Errefelé a gomolyfelhőkből egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés.Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a Kerékpárosklub elnöke a kiszáradt mederben tekert Budapesttől VácigNyakunkon az újabb hőhullám, egész Közép-Európában nálunk lehet majd a legmelegebb