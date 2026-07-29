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2026-07-29 13:11:00 CEST

Szükségkutakkal, sínlocsolással, ha kell éjszakára átütemezett munkavégzéssel várja a hőséget a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a főváros felkészült, és felhívta a figyelmet arra, hogy különösen ügyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra.