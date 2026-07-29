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Szükségkutakkal, sínlocsolással, ha kell éjszakára átütemezett munkavégzéssel várja a hőséget a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a főváros felkészült, és felhívta a figyelmet arra, hogy különösen ügyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra.

Az előrejelzések szerint a hőség várhatóan jövő keddig-szerdáig tart, ezért a fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester a vízhiány miatt aggódókat megnyugtatta, hogy a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség.

Budapest  vezetője kiemelte, hogy a szükségkutak kihelyezése megkezdődött, és csütörtökig ezek üzembe állnak. – A BKV és a BKM folyamatos kapcsolatban áll: amennyiben a nagy meleg miatt szükségessé válik a villamossínek locsolása, a BKM azonnal megkezdi a munkát. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest Közút az aszfaltozási munkákat éjszakai munkavégzésre ütemezi át.

„Kérjük, a következő napokban különösen figyeljetek a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőség szerint kerüljétek a tűző napot a déli órákban, és fordítsatok kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra is. Vigyázzunk egymásra a nagy melegben!” 

– olvasható Karácsony Gergely felhívásában.

Az Időkép előrejelzése szerint napról napra melegebb lesz. A hosszantartó hőhullám már szerdán megkezdődik. – Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33 fok körül alakul a térségben – írják.  Csütörtökön tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, pénteken pedig már több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok körüli maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk. Errefelé a gomolyfelhőkből egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés.

A teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozativá váltak - ismertette Diószegi Judit.