„Ha hiszel a tiszta energia erejében” – Jogi előadót keres a Samsung SDI a gödi akkumulátorgyárba

jogász;álláshirdetés;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-13 16:59:00 CET

Szükség lehet rá.

„Ha hiszel a tiszta energia erejében és érzed, hogy a tehetségeddel hozzájárulhatsz az akkumulátorgyártás forradalmához, akkor szeretettel várunk! Csatlakozz hozzánk, ahol az innováció és a szenvedély egyesül, hogy formáljuk a holnap zöld energiáját” - ezzel a promóciós szöveggel hirdeti magát a gödi Samsung SDI a Professionön. A 2026. január 27-i keltezésű, de február 11-én előre sorolt álláshirdetésben jogi előadót keresnek.

A feladatok elég sokrétűek:

Polgári és kereskedelmi jogi szerződések véleményezése és szerkesztése magyar és angol nyelven.

A beszerzési, a HR és a pénzügyi osztály támogatása jogi szakértelmet igénylő kérdésekben.

Állásfoglalások készítése munkajogi, polgári jogi kérdésekben.

Adatvédelemmel és compliance-szel kapcsolatos feladatok ellátása.

Belső szabályzatok jogi szempontú véleményezése.

A jogtanácsosok munkájának támogatása.

Jogszabálykutatás, jogszabályi változások figyelemmel kísérése.

Szerződés nyilvántartás vezetése

A cég mindehhez egyebek közt versenyképes jövedelmet, cafeteriát, bónuszlehetőséget, továbbá baleset- és életbiztosítást is kínál, de nem akármilyen jogászt keresnek, az ideális jelölt ismertetésekor ugyanis a szükséges problémamegoldó készségek és az angol jogi szaknyelv ismerete mellett legalább cum laude minősítésű jogi egyetemi diploma szerepel, mint elvárás.

Profi jogászokra mostanában szüksége is lehet a cégnek: mint lapunk is beszámolt róla, a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal titkos adatgyűjtést folytatott 2022-ben a gödi Samsung SDI-gyárral szemben, miután az Orbán-kormány tudomást szerzett arról, hogy a dél-koreai vállalat vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezési ügyek és más szabályszegések elkerüléséért, nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk. A titkosszolgálat vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal egy 2023. tavaszi kormányülésen a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel szemben amellett kardoskodott, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól. A beszámoló szerint rajta kívül még a térség fideszes parlamenti képviselőjeként lobbizott a bezárás ellen a Tuzson Bence későbbi igazságügyi miniszter is. A gyárat végül nem állították le. Szijjártó Péter a cikket követően hazugsággal vádolta meg a Telexet, mire a lap nyilvánosságra hozta a hatósági jegyzőkönyveket.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón cáfolta, hogy kitört volna Rogán–Szijjártó-vita az ügyben, jelezte viszont, hogy ha valaki Magyarországra hoz egy ezer milliárd forintos beruházást, akkor megszegheti a munkavédelmi előírásokat is akár.

A Profession szerint egyébként a Samsung SDI automatizálási mérnököt és tűzoltó parancsnokhelyettest is keres mostanában.