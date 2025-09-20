Magyar Péter bejelentette, ki lett az új kabinetfőnöke

adományok;kabinetfőnök;Bethesda Gyermekkórház;Magyar Péter;Tisza Párt;

A pozíciót Velkey György László kapta meg – árulta el a Tisza Párt elnöke a Bethesda Gyermekkórháznál, és – az intézmény főigazgatójára utalva – megjegyezte, hogy „kicsit pikáns” a helyszín.

A Telex cikke kiemeli, Velkey György László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon végezte a tanulmányait. Az egyetem oldalán azt írják, szociológia, valamint magyar nyelv- és irodalomtudomány szakon végzett, majd a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezett doktori fokozatot az 1960-as évek irodalmi nyilvánosságáról szóló értekezésével. Tanult a római La Sapienza egyetemen, ahogy Párizsban, az Université Paris-Est Marne-la-Vallée-n, és a Paris 8 egyetemen is. A Tisza új kabinetfőnöke Velkey György fia, aki a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, de nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe is.

A portál összefoglalója szerint Magyar Péter a bejelentés során, a Bethesda Gyermekkórháznál – az intézmény főigazgatójára utalva – meg is jegyezte, hogy „kicsit pikáns a helyszín”. A Tisza Párt elnöke azért ment szombaton a kórházba, hogy adományokat és ajándékokat adjanak át az intézménynek. Vittek még adományokat többek között a Szent Margit Kórházba, a Péterfy Sándor Utcai Kórházba és a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetbe is.