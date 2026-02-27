Nepáli kormányellenes tüntetők változtak illegális bevándorlókká Gyopáros Alpár riogató kampányvideójában

illegális bevándorlás;Nepál;riogatás;kamuvideó;Gyopáros Alpár;

2026-02-27 23:57:00 CET

Úgy tűnik, a kormánybiztos a hamisítás konzervatív irányzatát képviseli.

Nagyon úgy tűnik, hogy nem tud lejönni a kamuvideókról a Fidesz, ám Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a AI-trendek helyett a hagyományos módszert választotta és egy valódi felvételt tett közzé, amely éppenséggel nem azt ábrázolja, amit a fideszes politikus állít - vette észre a 444.

„Illegális migráció = káosz. Nálunk rend van. És rend is marad. A Fidesz a biztos választás!” - írta bejegyzésében a fideszes politikus, mellékelve egy 10 másodperces videórészletet, amelyen az látható, hogy egy palotában randalíroznak néhányan. Ennek szépséghibája mindössze annyi, hogy semmi köze nincs az illegális bevándorlókhoz: egy tavalyi nepáli kormányellenes tüntetés egyik jelenete szerepel rajta. Mindenesetre a videót Nyerges Csenge megafonos propagandista megosztotta, eképpen: „Ezek az emberek semmit nem tudnak, csak pusztítani, szóval köszönjük, mi Magyarországon jól megvagyunk a migránsok nélkül!”

A jelenet helyszíne valójában a nepáli kormány központja, a katmandui Szinga Durbar palota állami csarnoka lehetett, ahová tavaly szeptemberben törtek be tüntetők, miután a katmandui kormány be akarta tiltani a közösségi médiát. Az elégedetlenség ezt követően gyorsan korrupció- és rendszerellenes zavargásokba torkollott. Egyébként tény és való, hogy Nepálban kicsit keményebb volt a tüntetés, mint amihez Magyarországon szokhattunk, a tüntetők ugyanis 2025. szeptember 9-én lángba borították az egész épületet.

Annyi közös pont azért mégiscsak van Magyarországgal, hogy Nepál számára is sokkal inkább a kivándorlás jelent problémát, mint a bevándorlás: az országban élő külföldiek száma kevesebb mint 500 ezer, ezzel szemben a külföldön élő nepáliak száma ötször ennyi, ők főleg Indiába, Malajziába és a Közel-Keletre vándoroltak ki.

Hogy Gyopáros Alpár miért nem az AI lehetőségeihez folyamodott, arról csak találgatni lehet, elképzelhető, hogy Boldog István balul elsült akciója késztette óvatosságra, a korrupcióval vádolt fideszes politikus ugyanis a minap úgy vádolta meg krumpliosztással a Tisza Pártot, hogy a közzétett képen rajta hagyta a Google mesterséges intelligenciájának a vízjelét.