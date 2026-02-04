Orbán Viktor;Facebook;jogi lépések;mesterséges intelligencia;kamuvideó;Magyar Péter;Meta;

2026-02-04 17:04:00 CET

A Tisza Párt elnöke jogi lépéseket tesz Orbán Viktor egyik mesterséges intelligenciával kreált videója ügyében, amelyben az ellenzéki vezetőt az Európai Bizottság elnöke fizetésre szólítja fel Ukrajnának, ő pedig hajbókol neki.

Látom Orbán Viktor megint a jogszabályokat megsértve próbálja kamuvideókkal félrevezetni a magyarokat – posztolta Magyar Péter azok után, hogy a magyar miniszterelnök egy olyan videót rakott ki a Facebook-oldalára, amely azt mutatja be, amit a Fidesz hirdet országszerte lejárató kampányaiban, és amely szerint a Tisza Párt elnökét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke forródróton hívja, és közli vele, hogy „van egy kérésünk”, majd kérés helyett feladatot oszt ki neki, hogy „küldjön pénzt Ukrajnába”.

Az álpárbeszéd szerint az ellenzéki vezető hajbókol az uniós vezetőnek, és mindent megígér neki, ha választást nyer. Ebből természetesen egy szó sem igaz, és ezen az sem segít, sőt még súlyosabbá teszi, hogy Orbán Viktor odabiggyesztette, videója elé, hogy „ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna”.

– „Miniszterelnök Elvtárs, Miért kell ezekkel az ócska hamisítványokkal lemenni kutyába? Rettegni méltóztatik? Miért nem veszi fel az eredeti verziót Putyinnal? A lopott pénzből is több maradna és még az emberek is elhinnék, amit látnak az oldalán (már azok, akiket még nem tiltott le)” – fűzte hozzá Magyar Péter, aki szerint a jelenlegi magyar miniszterelnök egy piti csaló, akit minden tisztességes versenyből azonnal kizárnának.

Leszögezte, hogy megindítja a szükséges jogi eljárásokat megindítja, és arra kér mindenkit, hogy jelentse Orbán posztját a Meta felé, eltávolítást kérve, egyebek mellett adatvédelmi okokra, rágalmazásra hivatkozva.