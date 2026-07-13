A költőről az általa „szellemileg vezetett” tehetséggondozó azt írta, hogy ő az egyetlen aktív operettlibrettó-szerző a Kárpát-medencében, de még a nemzetközi piacon sem tudnak másról.
Kizárólag a Mediaworks indult azon a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) által kiírt pályázaton, amelyen a 163 millós támogatást elnyerte Mészáros Lőrinc cége. A pénzt egy 8 oldalas, összesen 40-szer megjelenő lapra kapja Mészáros - derült ki csütörtökön, a Sajtószabadság Világnapján.
Reményi József Tamás nyílt levélben fordult írótársaihoz, hogy ne legalizálják a kormány torz pénzelosztó koncepcióját. Szőcs Géza arra int, hogy fontos a jóhiszeműség.
Százötven, majd négyszáz millió forintos állami támogatást kapott a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG), amelynek első, pályakezdőket segítő projektje irodalmi. Protest akcióként megalakult a Független Mentorhálózat (FM), ahol fiatal irodalmárok és írók ingyen mentorálnak szintén a pályájuk elején tartó fiatalokat. A szekértábor-logikán ma sem lehet túllépni, a nagyobb baj, hogy a kultúrpolitika sem akar.