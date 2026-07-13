A szekértábor-logikán ma sem lehet túllépni

Százötven, majd négyszáz millió forintos állami támogatást kapott a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG), amelynek első, pályakezdőket segítő projektje irodalmi. Protest akcióként megalakult a Független Mentorhálózat (FM), ahol fiatal irodalmárok és írók ingyen mentorálnak szintén a pályájuk elején tartó fiatalokat. A szekértábor-logikán ma sem lehet túllépni, a nagyobb baj, hogy a kultúrpolitika sem akar.