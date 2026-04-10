A veszély egyelőre elhárult, de Milos Zeman elnök nem adja fel befolyásolási kísérleteit, most azzal vádolja a szervezetet, lehallgatja hivatalát.
A brit MI5 és a német Alkotmányvédelmi Hivatal konstatálta, hogy a BVT informatikai rendszere nem felel meg a szigorú előírásoknak, nem alkalmas bizalmas információk feldolgozására, tárolására.
A skandináv állam új budapesti nagykövete egy komoly hírszerző-lehallgatási központ vezetője volt idáig – tudta meg a Népszava. Ugyanakkor távozik Budapestről David Kostelancik amerikai nagykövethelyettes.
A két FSZB-ügynök a föld alól próbált titkos információkat gyűjteni, kommunikációs rendszereket akartak feltörni.
Klaus Iohannis elnök a Hotnews.ro hírportál jelentése szerint a román Parlament jóváhagyását kérte ahhoz, hogy a NATO hírszerzési központot létesítsen Bukarestben.
Kémelhárítási központot hoz létre a NATO Lengyelországban. A Centre of Excellence for Counter Intelligence (CI) az év vége folyamán nyithatja meg kapuit, Krakkóban- adta hírül a Welt am Sonntag.
A kommunizmus támogatása miatt a brit kémelhárítás húsz éven át megfigyelés alatt tartotta Doris Lessing Nobel-díjas írónőt: lehallgatta telefonbeszélgetéseit, felnyitotta leveleit és nyomon követte nemcsak őt, hanem barátait és ismerőseit is.