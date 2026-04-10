Pártból maffia

2026-04-10 06:00:00 CEST

A jelek szerint Orbánék, Rogánék tényleg úgy készülnek, hogy ha valahogy győznek a választásokon, akkor nekiállnak az eddigieknél sokkal módszeresebben irtani a magyar civileket, ellenzéket és építeni-szépíteni az EU-ba beékelt belorusz típusú orosz bábállamot, ha meg nem, hát beássák magukat, ellenzékből építik tovább a saját személyükhöz kötődő titkosszolgálati-szilovik elitet, a jövő maffiáját, magyar-orosz hírszerzési bázisát.

Nagyjából ez rajzolódik ki abból, hogy a magyar hírszerzés-elhárítás újkori történetének legsúlyosabb botránya idején, amikor a nyugati sajtó naponta teszi közzé Orbán és Szijjártó oroszokkal, irániakkal folytatott csevegéseit, és válik nyilvánvalóvá, hogy a „kémelhárítás” Magyarországon kábé a vicc kategóriája, Rogán Antal hirtelen a választások előtt adna a titkosszolgálati dolgozóknak 50 milliós lakáshitelt, a vételár 90 százalékáig. Eleve szakmailag erősen megkérdőjelezhető, hogy miért verték ezt ilyen nagydobra. Az ellenérdekelt, külső titkosszolgálatok ezután a kémgyanús magyarok itteni lakásaival kezdik majd a környezettanulmányt, például lekérik a gyanús kéró tulajdoni lapját és megnézik, ugyan hol jelenik meg 50 millióig jelzálogjog. Persze kissé álnaív a felvetésünk: a valóságban itt alighanem egészen más szakmaiság dolgozik. Ha marad a Fidesz, úgy a titkosszolgák még inkább a politikai vezetéshez köthetőek, ami igen jól jön, ha az ország nagyobb része már pokolba kívánja a NER-elitet. Ha viszont megy a Fidesz, az várható, hogy a szakmai botrányok és az évtizedes orosz beszivárgás után a Tisza-kabinet beindítja a fűnyírót és meglépi azt, amit a rendszerváltozás után nem lépett meg az ország, azaz fürtökben rúgja ki a pártállami szolgákat. Akiket most még gyorsan meg lehet venni közpénzen, a tehetségesebbjét pedig később leigazolni erre-arra. Így alakult ki Kelet-Európában a posztkommunista, nagyrészt orosz kötődésű maffia, ami egyenes úton elvezetett a Fidesz-NER kialakulásáig. Most pedig alighanem a PosztNER maffia születését látjuk.