A Kúria döntött, a DK-s Ráczné Földi Judit felveheti a mandátumát

A Momentum azért fordult a Kúriához, mert szerintük a DK új országgyűlési képviselője nem méltó a képviselői mandátumra, hiszen az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatában elhallgatta, hogy aláírási joga volt egy offshore vállalkozásban.