Úgy véli, ha valaki valóban jó képviselőket akar, ahhoz új választási rendszer kell, tisztességes feltételekkel és propaganda nélkül.
A jogvédő szervezet úgy véli, az öt napig tartó társadalmi vita nem alkalmas arra, hogy ilyen súlyú választójogi kérdésről döntsenek.
A Tisza párt látássérült politikusa, a leeendő szociális- és családügyi miniszter a csepeli székhelyű budapesti választókerületben nyert. Három városrész polgármestere is gratulált neki.
„A fideszes urak ma elégedettek magukkal. De egy dologgal nem számolnak” – reagált a döntésre a Momentum korábbi elnöke.
A Momentum azért fordult a Kúriához, mert szerintük a DK új országgyűlési képviselője nem méltó a képviselői mandátumra, hiszen az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatában elhallgatta, hogy aláírási joga volt egy offshore vállalkozásban.
Csalódva, de barátsággal gondolnak rá.
Vádat emelt az Új Magyar Gárda két vezetője ellen egyesülési joggal való, folytatólagosan elkövetett visszaélés bűntette miatt a Kalocsai Járási Ügyészség.
Megszűnt Simon Gábor volt szocialista politikus képviselői mandátuma, miután csütörtökön megérkezett lemondó levele az Országgyűlés elnökéhez - közölte a Ház sajtófőnöke.