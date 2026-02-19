Elütött egy biciklis nőt Földi László fideszes parlamenti képviselő Cegléden

Összeütközött egy biciklissel Földi László, a Fidesz országgyűlési képviselője – vette észre a Telex, hogy a kormánypárti politikus beszámolt a Facebook-oldalán csütörtök délelőtt Cegléden történt gázolásról. – Sajnálatos baleset történt: gépjárművet vezetve összeütköztem egy kerékpárossal. Mélyen megrendített az eset, és őszintén sajnálom a történteket – írta Földi.
A politikus szerint a helyszínen azonnali rendőri intézkedés történt, szondát is fújt, és kiderült, alkoholt nem fogyasztott. – A legfontosabb, hogy az első információk szerint nem szenvedett súlyos sérülést a hölgy, amiért hálás vagyok. Természetesen minden segítséget megadok, a felmerülő károkat megtérítem, és amint lehetőség nyílik rá, személyesen is meglátogatom – tette hozzá Földi László, aki a poszthoz csatolt videójában a rossz látási viszonyokkal magyarázta az esetet.
Földi 2010 óta a KDNP-frakciójában tevékenykedő fideszes egyéni országgyűlési képviselő a Pest megyei városban, ahol most éppen a 14. számú megyei egyéni választókerületben indítják őt a kormánypártok.