Az üzletember korábban több ellenzéki pártot anyagilag is támogatott. Most arra buzdítja a kis pártokat, hogy Magyarország érdekében ne vonjanak el szavazatokat a Tiszától, legyenek hősök.
Ezt vetítette előre Szentpéteri Nagy Richard. Benne van a pakliban – mondta László Róbert –, hogy 2026-ban kétpárti parlament alakul, de az is valószínű: lesznek, akik nem akarnak a „nagyokra” szavazni.
Eddig Orbán-Gyurcsány világban éltünk. Most három hang lett, de a dallam ugyanaz – vélekedett Magyar Péterről Vona Gábor.
Miközben az öt évvel ezelőtti európai parlamenti választáson a legfiatalabb generáció nagy arányban voksolt a környezetvédőkre, ezúttal sokan közülük a szélsőjobb pártokat tartották vonzónak.
Nem életképes elgondolás, hogy a most 1-2 százalékra mért pártok önálló listával és koordináció nélkül induljanak a választáson. Ez biztos kudarc, miközben elszívhatnak szavazókat az ellenzéki erőktől – szoros helyzetben annyit, amennyin egy adott körzet megnyerése múlhat. A választásra jelentkező formációk gomba módra szaporodnak, az egyéni választókerületekben pedig megy a visszalépési „matek”. A gesztuspolitikába rövidesen a Nemzeti Választási Bizottság is beleszólhat, egy iránymutatással nehezítve az amúgy sem egyszerű képletet.
Nem vette el a politikai próbálkozók kedvét a kampányfinanszírozási törvény novemberi szigorítása, majdnem 400 bejegyzett vagy bejegyzésre váró politikai párt működik az országban.
A rendszerváltozáskor még volt esélyük a kis pártoknak, hogy egy százalék fölött teljesítsenek a parlamenti választáson és így pénzt kapjanak a működésükhöz akkor is, ha nem jutottak be a Házba. Az Origo körképéből kiderül, hogy ma nehezebb átlépni a küszöböt.