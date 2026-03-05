Bojár Gábor a DK-t és a Kutyapártot is visszalépésre kéri, nehogy Orbán Viktor nevessen a végén

Fidesz;Orbán Viktor;visszalépés;DK;parlamenti választás;gerrymandering;MKKP;kispártok;Bojár Gábor;Tisza Párt;

2026-03-05 15:30:00 CET

Az üzletember korábban több ellenzéki pártot anyagilag is támogatott. Most arra buzdítja a kis pártokat, hogy Magyarország érdekében ne vonjanak el szavazatokat a Tiszától, legyenek hősök.

„Normális demokráciában egy magára valamit adó politikai párt nem teheti meg, hogy nem indul a választásokon, de most nincs normális demokrácia, ez nem egy normális választás, ez egy szükségállapot” – szögezte le a hvg360-on megjelent írásában Bojár Gábor. A Graphisoft-alapító üzletember, aki a korábbi években a Momentum, a Márki-Zay Péter vezette 2022-es összefogás, a Tisza Párt és Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem csak eszmei, hanem anyagi támogatója is volt, most arra kéri a Magyar Péter vezette Tiszán kívülieket, hogy lássák be, a Fidesz által létrehozott választási rendszer kétpártira lett szabva, és amíg ezt nem érti meg az Orbánékkal szemben álló tömb, addig a kormánypártot nem lehet legyőzni.

– A parlamenti küszöb megugrásában még bizakodható MKKP és a DK értékrendje közelebb áll hozzám, mint a Tiszáé, és nyilván nem vágynék kizárólag jobboldali pártokból álló Országgyűlésre. Csodálatos lenne legalább egyikük parlamenti bejutása – fogalmazott Bojár. Hangsúlyozta, hogy ha az MKKP vagy a DK el is éri az 5 százalékot, az önálló listaállításhoz szükséges minimum 71 egyéni választókerületi jelöltjeik elkerülhetetlenül ellenzéki szavazatokat vonnak el a Tiszától, kockáztatva, hogy mandátumtöbbséghez jut a Fidesz. Az legutóbb a parlamentbe jutó pártok közül azokhoz is fordult, akik szervezetileg nem indulnak, de jelenleg az Országgyűlésben ülő politikusaikat is megszólította:

„Tudom, szinte lehetetlen feladatot vállalok, amikor arra kérem ellenzéki képviselő barátaimat, hogy sok év munkáját és hivatásukat félredobva lépjenek vissza. Ez igazán hősies önfeláldozás lenne, de most hősökre van szükségünk. És azt is gondolják át, hogy ha végül a Fidesz nyer, hogyan számolnak el lelkiismeretükkel, ha ebben akaratlanul is segítettek.”

– A kockázat ismert. Az indulástól végül elálló egyik kispárt például azt tervezte, hogy listája mellett úgy kampányol, hogy közben hangsúlyozza: a 106 EVK-ban ne a saját, hanem a Tisza jelöltjeit támogassák reménybeli szavazóik. Visszalépésükhöz hozzájárulhatott, hogy belátták ennek abszurditását. A szétszavazásról szóló üzenet sok választónak bonyolult lehet – tette hozzá Bojár Gábor, figyelmeztetve az egyéni választókerületeknek a Fidesz általi átrajzolására, az úgynevezett gerrymandering torzító hatására. Annak lényege, hogy különböző településtípusokat úgy válogattak össze a határok meghúzásánál, hogy az ellenzéki gócokat egy körzetbe tömörítették, a vegyesebb területeket pedig Fideszhez húzó falvakkal egészítették ki.

Ezt figyelembe véve az üzletember leszögezte, hogy még a Medián által legutóbb mértnél is (a biztos szavazó pártválasztók körében 20 százalékos vezetés) nagyobb Tisza-fölény esetén sem teljesen elképzelhetetlen, hogy mandátumszámban nyer a Fidesz. Így Orbán nevethet a végén, ha a megnyerhető körzetekben több ellenzéki jelölt között megoszlanak a szavazatok. – Áprilisban eldől, hogy hosszú időre Putyin és az orosz birodalom érdekszférájába kerülünk újra, vagy végre megszabadulunk ettől a veszélytől – jelentette ki Bojár Gábor, aki Dobrev Klára európai uniós elképzeléseire utalva külön kéri a DK-t, hogy „Magyarország és tágabb hazánk, Európa védelmében szorítsák háttérbe a Tisza Párttól és személyesen Magyar Pétertől elszenvedett mégoly jogos sérelmeiket”.