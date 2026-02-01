„Mintha nem is a Balatonon lennénk, hanem valahol az Antarktiszon” – Körbekorcsolyáztuk a befagyott tavat, három nap alatt 160 kilométert téve meg

Napokig figyeltem a híreket, mikor lesz elég erős a jég a tavon, hogy rá lehessen menni korcsolyával. Január második felében jött el a pillanat. A Korizható Tavak Facebook-csoportban akadtam rá Gilyén Péter felhívására. Nem ismertük egymást, de a bizalom egyből megszületett. Tudtam, menni akarok. Rám várt a 160 kilométeres expedíció: körbekorcsolyázni a Balatont.