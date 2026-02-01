Napokig figyeltem a híreket, mikor lesz elég erős a jég a tavon, hogy rá lehessen menni korcsolyával. Január második felében jött el a pillanat. A Korizható Tavak Facebook-csoportban akadtam rá Gilyén Péter felhívására. Nem ismertük egymást, de a bizalom egyből megszületett. Tudtam, menni akarok. Rám várt a 160 kilométeres expedíció: körbekorcsolyázni a Balatont.
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) életre szóló eltiltást szabott ki két magyar sportvezetőre, Sallak Györgyre és Darázs Istvánra - írja az MTI.
Lemondott Orendi Mihály, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatója - írja az MTI.
Jutalmat kapott az életmentő kaposvári elítélt: Nagy István ezredes, a megyei büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a gyors segítségnyújtásért, az életmentésben tanúsított példamutató magatartásáért tárgyjutalomban részesítette Paár Lászlót – számolt be a sonline.hu.
A Balaton jege Siófok környékén, több táblán végzett mérés szerint, 30 centiméter vastag, így a hétvégén várhatóan marad a jó minőségű, korcsolyázásra is alkalmas jég - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának vezetője.
Két embert mentettek ki a Kaposvárhoz közeli Deseda tó jegéről a tűzoltók vasárnap - tájékoztatott a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
Veszélyes a Balaton jege, bár már sokan sportolnak, korcsolyáznak rajta. Szerdán 6-8 centiméteres jégvastagságot mértek a nyílt vízen Siófoknál, a szél több helyen megtörte az összefüggő jégtakarót, és csütörtökön még erősebb jégzajlás várható. A Velencei-tó jege sem alkalmas még a biztonságos sportolásra, a jégvastagság nem éri el a 8 centimétert.
Számos folyó és kisebb-nagyobb tó felülete befagyott Jász-Nagykun-Szolnok megyében, saját felelősségre a Holt-Tiszán is lehet már korcsolyázni - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa szombaton az MTI-vel. A Balatonon ugyanakkor még nem javasolt a jégre menni.
A Balaton jege 4-10 centiméter vastag, és előreláthatóan a hétvégére sem lesz elég biztonságos a téli sportoláshoz - közölte a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.
Szerdán nyit a Városligeti Műjégpálya, és várja a korcsolyázni vágyókat szombatonként meghosszabbított nyitva tartással és változatlan jegyárakkal.
A napok óta tartó mínuszok ellenére a Balaton jege nem alkalmas korcsolyázásra és más téli sportokra - figyelmeztet a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság. Ehhez ugyanis legalább tíz centiméter vastagságú jég kellene, ami egyelőre sehol sincs meg. A következő napokban ugyanis már melegedés várható. A tihanyi Belső- tavon sincs kijelölt korcsolyázóhely.
A jégen tartózkodás szabályaira hívták fel a figyelmet a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság keddi siófoki sajtótájékoztatóján.