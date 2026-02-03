Szeánsz az Operában

Megértem én, hogyne érteném, miért olasz nyelvre komponálta Selmeczi György a Spiritszták című új magyar operáját, és így is mutatta be a budapesti Operaház. A műfaj nemzetközi, exportcikk is, a komponista arra számít, legalább is vágyik rá, lássa viszont nagy színpadokon. Ha ellenben ez az óhaja, az első felvonást bizony át kellene dolgoznia. Jelenlegi formájában kissé vontatott, gördülékenyebbé kellene tenni.