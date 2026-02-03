Kovács János ezt nyíltan a kamerába mondta, aztán törölte a felvételt. A Tisza Párt elnöke feljelentést tesz.
A Magyar Rádió Szimfonikus zenekara Kovács János vezényletével élményszerű hangversenyt adott. Mintaszerű volt a műsorválasztás is.
Kovács János 70 éves lett, ebből az alkalomból vezényelte a Rádiózenekart a Müpában. Két ritkán hallott alkotás is felcsendült, az egyikben fuvolista világnagyság, Emmanuel Pahud volt a szólista.
A Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas, világot járt karmester, Kovács János a Bóta Café vendége december 21-én, szerda este 9-órától, a FIX Tévében.
Február 7-én a Budapesti Fesztiválzenekar Stravinsky-maratonját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara indítja, Kovács János vezényletével A tűzmadár eredeti 1910-es változatát játsszák. A Kossuth-díjas karmestert többek közt Stravinskyról, az Operáról és arról kérdeztük, volt-e okunk ünnepelni tegnap a Magyar Kultúra Napján.
Megértem én, hogyne érteném, miért olasz nyelvre komponálta Selmeczi György a Spiritszták című új magyar operáját, és így is mutatta be a budapesti Operaház. A műfaj nemzetközi, exportcikk is, a komponista arra számít, legalább is vágyik rá, lássa viszont nagy színpadokon. Ha ellenben ez az óhaja, az első felvonást bizony át kellene dolgoznia. Jelenlegi formájában kissé vontatott, gördülékenyebbé kellene tenni.