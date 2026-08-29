Etikai vizsgálat a molesztálással vádolt tévés ügyében

A közmédia segíteni szeretné Sipos Pál ügyében az igazság megismerését, ezért az MTV Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója úgy döntött, hogy etikai vizsgálatot indít - közölte az MTVA Kommunikációs Igazgatósága. A két intézmény vezetője egyetért azzal, hogy a bűnösöket szükséges azonosítani, illetve megnevezni, továbbá ha lehetséges, kezdeményezni kell a megfelelő eljárásokat, az áldozatokat pedig óvni kell - tartalmazza a közlemény.