Erős nosztalgiára, egyben szakmai önreflexióra építő körkérdést tettünk fel az egykori Telesport készítőinek, miután az M1-en ismét ezen a néven futnak a sporthírek, bónuszként pedig a nemzedékekbe beleégett logó és főcímzene, sőt nyomokban még a stúdiókép is visszatért. De mit szólnak ehhez a korábbi alapítók?
Janez Jansa számára a magyarországi médiahelyzet a minta. Már régóta azon ügyködött, hogy megszelidítse a közmédiát, ami sikerült is neki, miután a kormányhoz hű tagokat nevezett ki felelős pozíciókba az RTV Slovenijánál.
Hadházy Ákos újabb gyanús ügyről rántotta le a leplet.
Kitakart arcú sajtómunkások beszélnek arról egy külföldi televíziónak, hogy miként működik a kézi vezérlés közmédiában.
Egy köztelevíziónak megvannak az alapvető kötelességei. És sajnos egyre több olyan eset fordul elő, figyelve a hazai közszolgálati médiumot, amikor megállapíthatjuk, hogy a világos és egyértelmű elvárások ellenére súlyosan sérül a szakmaiság és a pártatlanság elve. Ezek közé a fájó és rendkívül bosszantó mulasztások közé sorolhatjuk, hogy az M1 Híradójából tegnap hiányzott a Bajor Imre színművész haláláról szóló hír.
A közmédia segíteni szeretné Sipos Pál ügyében az igazság megismerését, ezért az MTV Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója úgy döntött, hogy etikai vizsgálatot indít - közölte az MTVA Kommunikációs Igazgatósága. A két intézmény vezetője egyetért azzal, hogy a bűnösöket szükséges azonosítani, illetve megnevezni, továbbá ha lehetséges, kezdeményezni kell a megfelelő eljárásokat, az áldozatokat pedig óvni kell - tartalmazza a közlemény.
Antiszemita tartalmú műsor közvetítéséért ötvenezer lejes (3,3 millió forint) bírságot szabott ki csütörtökön a román médiahatóság (CNA) a román közszolgálati televízióra (TVR); a zsidóságot sértő adást számos román tisztségviselő és a bukaresti külügyminisztérium is elítélte.