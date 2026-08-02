Bud Spencertől, Nagy Imrén át a Horthy-szoborig – a fővárosi köztér jelenleg egyszerre bulvárbronzok bazára és emlékezetpolitikai csatatér. A frissen megalakult Köztéri Művészeti Szakmai Tanács tagjaival arról beszélgettünk, hogyan igyekeznek rendet tenni ebben a káoszban.
A történelem átírása nem sok időt igényel, és lehet sikeres.
Gwizdala Dáriusszal a legújabb, Eladható képek című sorozata kapcsán beszélgettünk. Noha a Szekszárdon született alkotó a szobrászatot tartja a fő médiumának, az elmúlt tíz évben festészettel és köztéri művészettel is foglalkozott. Rendhagyó projektjei is voltak: 2019-ben Szentendrén egy kamu újságosstandot üzemeltetett, melyben kézzel rajzolt magazinokat árult művésztársaival, 2023-ban pedig az utcai cégérkultúrát dokumentálta Tanzániában.
Meghökkentően heves vita alakult ki a fővárosi szoborállításokat szakmailag segítő Köztéri Egyeztető Fórum (KEF) létesítéséről.
Turulok és csodaszarvasok, '56-os és trianoni emlékműdömping, 24 karátos arannyal bevont Puskás Öcsi szobrok a viakoloros-muskátlis vidéki főtereken, kurzusbarát művészeknek három-négyszeres áron leosztott pályázatok, szó szerint ledózerolt kortársak – így írható le napjainkban a magyar szobrászművészet kultúrharc által megsorozott valósága. A hajdan Európa-szerte csodált Zsolnay-negyed és a villányi művésztelep köré szerveződő virágzó művészeti élet mára a múlté. A szobrász hivatás folyamatosan veszít presztízséből, a pálya már nem vonzó a fiataloknak, aki teheti külföldre megy, vagy innen dolgozik távoli megrendelőknek. Aki pedig nem tagozódik be az új rendbe, könnyen a periférián találja magát, megrendelések, kiállítások és kilátások nélkül.
„A birodalmi sas által fenyegetett Gábriel arkangyal kétségkívül rémes, de nem a legrosszabb dolog, ami a Szabadság térrel történhet.”