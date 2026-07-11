A magyar futball még messze a piaci működéstől, de legalább megérkezett a valóságba. A garantált tízmilliárdból hatmilliárd lesz – ennyi maradt a NER legdrágább sportmeséjéből, amit továbbra is a köztévé fog közvetíteni.
A meccsekkel együtt sok nézőt is veszíthet a kormányzati propagandaadó.
Feljelentést tett a Párbeszéd, mert a piaci érték közel négyszereséért vásárolta meg a magyar labdarúgó bajnokság közvetítési jogait a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).
Még mindig nem tudni, mely kábelszolgáltatóknál lesz fogható a TV2-csoport szombaton induló sportadója, a Spíler TV, amely a szintén aznap induló angol labdarúgó-bajnokság meccseit is közvetíteni fogja - a jogokért szakértők szerint több mint 300 millió forintot is fizethetett Andy Vajna tévéje.
Két hónap sem telt el azóta, hogy Gianni Infantinót választották meg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) élére, máris egyre több kétely merül fel a személyével kapcsolatban. A Panama-aktákból kiderült, egykor ő látott el kézjegyével egy olyan dokumentumot, amely jóval ár alatt biztosította a Bajnokok Ligája közvetítési jogainak továbbítását egy kétes cég számára. Tegnap a svájci rendőrség átkutatta az UEFA nyoni székházát.
Évek óta öldöklő csatát vívnak a hazai sporttelevíziók a minőségi futballközvetítési jogokért. Egy új szereplő felbukkanása átrendezheti a piacot a Premier League kapcsán, mi több, szakértők szerint a túlzott árfelhajtó hatás miatt akár el is tűnhet az angol foci a magyar tv-ből.