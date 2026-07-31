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Magyar Péter: A Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását

A legfőbb ok az energiatakarékosság. A fővárosi intézmények után hétfőtől az államiak is sötétbe borulnak, nem lesz díszkivilágítás sehol.

Energiatakarékossági okokból a Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását – jelentette be Facebook-oldalán a kialakult kritikus energiaellátási helyzet közepette Magyar Péter. A koradélutáni közléshez a miniszterelnök hozzátette, hogy minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, legkésőbb hétfőtől.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a kormányfő délelőtt Százhalombattán, a Mol Nyrt. Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy kritikus energiaellátási helyzetben van az ország, elsősorban a Paksi Atomerőmű várható leállítása miatt. A cégeket és a lakosságot is önmérsékletre kérte, miközben arról is szólt, hogy bár jelenleg a hazai üzemanyagárak az egyik legalacsonyabbak Európában, ez ellátásbiztonsági szempontokból ez nem lesz fenntartható. – Ilyen kifeszített ellátási helyzetben meg kell akadályozni az üzemanyag-turizmust – fogalmazott Magyar Péter. A dízel világpiaci árának jelentős emelkedése miatt Mol a következő hetekben megemeli az árakat a hazai kutakon. 

Ami a díszkivilágítást illeti, Karácsony Gergely főpolgármester már csütörtökön arról írt, hogy Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. – Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen – írta akkor Budapest vezetője, hozzátéve, ez a közvilágítást nem érinti.

Az Országgyűlés elnöke átmenetileg a köztársasági elnök jogköreit gyakorolja, és ahogy a parlamentben, úgy az országban is a nyugalmat árasztaná, a meglévő indulatokat fékezné.