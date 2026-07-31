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2026-07-31 13:30:00 CEST

Magyar Péter: A Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását

A legfőbb ok az energiatakarékosság. A fővárosi intézmények után hétfőtől az államiak is sötétbe borulnak, nem lesz díszkivilágítás sehol.