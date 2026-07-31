Magyar Péter: A Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását

Energiatakarékossági okokból a Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását – jelentette be Facebook-oldalán a kialakult kritikus energiaellátási helyzet közepette Magyar Péter. A koradélutáni közléshez a miniszterelnök hozzátette, hogy minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, legkésőbb hétfőtől.
Lapunk is beszámolt arról, hogy a kormányfő délelőtt Százhalombattán, a Mol Nyrt. Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy kritikus energiaellátási helyzetben van az ország, elsősorban a Paksi Atomerőmű várható leállítása miatt. A cégeket és a lakosságot is önmérsékletre kérte, miközben arról is szólt, hogy bár jelenleg a hazai üzemanyagárak az egyik legalacsonyabbak Európában, ez ellátásbiztonsági szempontokból ez nem lesz fenntartható. – Ilyen kifeszített ellátási helyzetben meg kell akadályozni az üzemanyag-turizmust – fogalmazott Magyar Péter. A dízel világpiaci árának jelentős emelkedése miatt Mol a következő hetekben megemeli az árakat a hazai kutakon.Áremelések jönnek a kutakon, kifeszített helyzetben az ország energiaellátása
Ami a díszkivilágítást illeti, Karácsony Gergely főpolgármester már csütörtökön arról írt, hogy Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. – Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen – írta akkor Budapest vezetője, hozzátéve, ez a közvilágítást nem érinti.Magyar Péter: Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemelKarácsony Gergely az energiatakarékosság jegyében lekapcsoltatja a díszkivilágításokatMagyar Péter: Teljesen leáll a Paksi Atomerőmű, rendkívüli energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől