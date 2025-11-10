A Margit-negyed pár év alatt Budapest egyik legfelkapottabb kulturális és közösségi városrésze lett, a Time Out Magazin a világ harmincnegyedik legmenőbb városrészének választotta. Mindez a második kerület 2021-től indult revitalizációs programjának köszönhető, melynek keretében önkormányzati ingatlanokat bérelhetnek vállalkozások, cégek, társulások, civil szervezetek és magánszemélyek. A kezdetekről a program egyik ötletgazdáját, Ongjerth Dánielt, a pezsgő programokról pedig a Margit-negyed osztályvezetőjét, Bakos-Pálinkás Juditot kérdeztük.
A budapesti Koreai Kulturális Központ olyan köztes tér a Gül Baba utca sarkán, amely a hallyu-hullám alatti áramlatokkal sodor minket a dél-koreai nyelv, formakincsek világába.
Van, aki Hajnóczy Péterre emlékezik, más egy Petőfi-félsorral reflektál az aszályra, akad olyan, akit gyerekkönyvre emlékeztet, más egy komplett verssel foglalta össze a 2022-es évet.
Demeter Szilárd nem csak egy a tízmillió magyar állampolgár közül, hanem ő az a személy, aki nem csak feltétel nélkül végrehajtja a kulturális életre vonatkozó kormányzati döntéseket. Egy-egy mondatából arra lehet következtetni, hogy nem mozog otthonosan a kultúra minden szegmensében. De Orbán Viktornak sem filozófusokra van szüksége, hanem hű és engedelmes alattvalókra.
Az itt dolgozók egyelőre önkéntesek, adományalapú rendszerben működik a ház.
Ha megkérdeznénk a közvéleményt, hogy a kérdésben szereplő állítások közül melyik jellemzi leginkább a regnáló hatalmat, akkor feltételezhető, hogy pártszimpátiával beazonosítható válaszokat kapnánk.
Új közösségi tér nyílt a budapesti Bartók Béla úton, amely tovább pezsdíti Újbuda kulturális életét.
„A valóságot szabadon hajlíthatja az irodalom” – mondja Czéh Zoltán, ám mégsem félt megtörtént események köré építeni a regényét, mely Erre sárkányok élnek címmel jelent meg a tavalyi év végén. Háromnapnyi ámokfutást követhetünk végig a vaskos könyv lapjai között, egy a múltját és a jelenét kereső fiatal ember megpróbáltatásait 2016 forró nyarán. A szerzővel nemcsak sárkányokról, de a kulturális újságírás helyzetéről és az irodalomtanításról is beszélhettünk.