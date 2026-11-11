Kormányok sora – világnézet-függetlenül – él át kínos pillanatokat mostanában az európai megélhetési válság nyomában kialakuló tüntetéshullám miatt. A lakhatási gondok megoldására tett ígérettel választást lehet nyerni New Yorkban, részint ezzel került pozícióba Zohran Mamdani. Magyarországon a probléma súlyához képest szinte hangtalanok voltak az elmúlt másfél évtizedben az elégedetlen tömegek. Az érdekképviseleteket leszerelte, a baloldali pártokat kivéreztette ez az időszak. De hogy is állunk lakhatási válságban dolgában? – kérdeztük Győri Péter szociálpolitikust, lakáspolitikai szakértőt. Interjúnk első része.
Az első féléves növekedés az építési engedélyek számában impozánsnak tűnik, annak ellenére, hogy a második negyedévben csökkenő lendületet tükröznek a KSH adatai. Ekkor azonban a kereslet oldalán látni élénkülést, hiszen a használt lakások ára több helyen annyira elszállt, hogy elérhetőbbé váltak az új építésűek.
November végéig több mint 15 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki, ami jóval meghaladja a pandémia előtti évekre, 2017, 2018 és 2019 egészére vonatkozó 13-14 ezres szintet.
Az idén bőven 20 ezret meghaladó számú új lakás építésére számít az elemző.
Soha olyan kevés lakóingatlan még nem épült Magyarországon, mint 2013-ban, és ez még a szakembereket is megdöbbentette. Az építőipart már szinte kizárólag az uniós pénzeken létesülő infrastruktúrális beruházások tartják életben. Legkorábban 2015-ben bővülhet a lakásépítési piac, de az sem kizárt, hogy ebben a szegmensben még évekig tart a súlyos válság. A szakértők szerint az építőipar beindulása csak a gazdasági fellendüléssel, a hitelkereslet élénkülésével, a vásárlóerő és a bizalom helyreállításával képzelhető el.