Az otthon sokszínűségének, illetve hiányának bemutatására indított ugyanis fotópályázatot a Habitat for Humanity Magyarország és a Phoo kortárs fotográfiai magazin. Az őszig tartó pályázati időszak alatt a szervezők olyan alkotásokat várnak, amelyek tematizálják a magyar lakhatási helyzetet, illetve a fotográfia eszközével jelenítenek meg történeteket, élethelyzeteket - írja a szervezet közleményében.
Magyarországon nincs egységes lakáspolitika, pedig másfél millió ember él rossz minőségű, vagy olyan lakásban, amit alig tud fenntartani. A Habitat for Humanity Magyarország negyedik lakhatási szegénységről készített jelentése szerint tavaly sem javult a legszegényebbek lakáshelyzete, a támogatások kétharmada nem a rászorulókat segíti.