Hogy fényképezné le, ami nincs?

Az otthon sokszínűségének, illetve hiányának bemutatására indított ugyanis fotópályázatot a Habitat for Humanity Magyarország és a Phoo kortárs fotográfiai magazin. Az őszig tartó pályázati időszak alatt a szervezők olyan alkotásokat várnak, amelyek tematizálják a magyar lakhatási helyzetet, illetve a fotográfia eszközével jelenítenek meg történeteket, élethelyzeteket - írja a szervezet közleményében.