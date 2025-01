Apró engedmény Washingtonnak

Törökország lehetővé tette az Egyesült Államok számára légibázisainak használatát az Iszlám Állam (IS) nevű dzsihadista szervezettel szemben. Susan Rice nemzetbiztonsági tanácsadó egy televíziós interjúban jelentette be, hogy a török kormányzat jóváhagyta az amerikai kérést. Lehetővé tették azt is, hogy mérsékelt szíriai lázadókat török területen képezzenek ki az IS elleni harcra.