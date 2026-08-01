Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani – írta szombaton a londoni The Telegraph.
Többen, mint ahányan 2026. április 12-én a Mi Hazánk Mozgalomra szavaztak.
A fideszes parlamenti képviselő elismerte, hogy korábban hibázott, amikor arról beszélt, hogy a Fidesz mondatta le Novák Katalint és Varga Juditot. Megállapította, hogy a két politikus lemondásával számára már rég nincs kegyelmi botrány, sőt, idő múltán vissza is térhetek, ha akarnak.
Az aHang szerint a külügyi tárcavezető hazugságai mellett amiatt is távoznia kell, mert még saját beosztottjait, munkatársait sem tudta megvédeni.
Mi is megosztottuk olvasóinkkal azt a mai Magyarország politikai állapotára jellemző történetet, ami után az ellenzéki pártok részéről sorra szólították fel a közéletből való távozásra Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt. Most egy petícióban írók, művészek, tudósok, a magyar értelmiség számos tagja követeli a politikus lemondatását.
Megerősített pénteki brit sajtóbeszámolók szerint a kormányzó Konzervatív Párt több képviselője arra készül, hogy megpróbálja távozásra bírni Theresa May miniszterelnököt. May kabinetjének több tagja azonban kiállt a kormányfő mellett.
Tovább dől a dominó a brit belpolitikában. Bejelentette távozását a brit euroszkeptikus párt, az UKIP éléről Nigel Farage. Bár korábban már kétszer is elszánta magát hasonló lépésre, ezúttal visszafordíthatatlannak nevezte döntését. A kormányzó konzervatívok ma kezdik meg az elnökválasztási folyamatot, a nagy esélyes Theresa May belügyminiszter, aki a tory pártfrakcióban a legtöbb támogatót gyűjtötte össze, de az EU-kilépést pártoló kampányban hangadó szerepet vállalt Andrea Leadsom energiaügyi tárcavezető jelöltségét is egyre többen támogatják.
A legfőbb ügyész és a jegybankelnök személyes összefonódásának, összejátszásának megszüntetése érdekében mondassa le Polt Pétert és Matolcsy Györgyöt a kormánytöbbség! - szólított fel vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján az MSZP elnöke.
Ismét tízezrek tiltakoztak Brazíliában Dilma Rousseff elnök ellen. Az ország számos városában rendeztek megmozdulásokat. A helyi média már „Dilmaellenes mozgalomról” tesz említést.
Ma ismét nagy megmozdulásokat tartanak Brazíliában, idén már harmadszor, a kormányzati korrupció elleni tiltakozásképpen. Legalább 240 nagyvárosban vonulnak az emberek az utcára. Legutóbb mintegy hétszázezren tüntettek, márciusban 1,4 milliónyian vonultak fel, Dilma Rousseff elnökasszony lemondását, a Petrobras állami olajtársaság korrupciós ügyeinek kivizsgálását követelve.
Bár a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) által csütörtökön nyilvánosságra hozott sajtóközleményből az derül ki, hogy a felügyelőbizottság (fb) mindent rendben talált a vizsgált pontokkal kapcsolatban, tegnap kiderült, hogy ez nem fedi a teljes valóságot.
Egyre átláthatatlanabb mi folyik a Quaestor cégcsoportban és körülötte. Lapinformációk szerint cég már üres, de ezt bevallani egyelőre senki sem meri. Se csőd, se felszámolási eljárásról nincs hír. Mind többen vetik vetik fel, hogy a kormány és a pénzügyi felügyelet is jócskán hozzájárult a helyzet eszkalálódásához. Az ellenzéki pártok egyeztetésbe kezdtek tisztázandó a kormányfő szerepét és felelősségét. Csütörtök délután meghozták az "ítéletet": Orbán alkalmatlan. Közben megkezdődött a Quaestor-vezetők letartóztatása is.
Nem szűnik a FIFA és az UEFA közötti háború. Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke ismételten lemondásra szólította fel a nemzetközi szövetséget irányító Sepp Blattert, mert szerinte a svájci „nagyon, nagyon, nagyon rossz” irányba vitte a szervezetet.