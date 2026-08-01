Orbán távozását követelik

Egyre átláthatatlanabb mi folyik a Quaestor cégcsoportban és körülötte. Lapinformációk szerint cég már üres, de ezt bevallani egyelőre senki sem meri. Se csőd, se felszámolási eljárásról nincs hír. Mind többen vetik vetik fel, hogy a kormány és a pénzügyi felügyelet is jócskán hozzájárult a helyzet eszkalálódásához. Az ellenzéki pártok egyeztetésbe kezdtek tisztázandó a kormányfő szerepét és felelősségét. Csütörtök délután meghozták az "ítéletet": Orbán alkalmatlan. Közben megkezdődött a Quaestor-vezetők letartóztatása is.