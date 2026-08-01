The Telegraph: Az UEFA a FIFA-elnök lemondatására készül

FIFA;UEFA;bizalmi szavazás;lemondatás;Gianni Infantino;

2026-08-01 15:50:00 CEST

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani – írta szombaton a londoni The Telegraph.

A lap szerint adott esetben mind az 55 UEFA-tagország Infantino távozása mellett fog voksolni azzal együtt is, hogy a FIFA-elnök időközben a tiltakozási hullám hatására úgy döntött: felhagy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét.

A FIFA kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat - a férfi és női válogatott és klub-vb-t - egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

A FIFA-elnök elképzelését az UEFA, majd az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 szövetségét tömörítő CONCACAF-zóna, az ázsiai konföderáció (AFC) és a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) is elutasította. Az UEFA egyszersmind kilátásba helyezte a FIFA-tornák bojkottját, és kinyilvánította, hogy bizalmatlanná vált Infantino iránt.

Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.

Az 56 éves Infantinót 2016 februárjában rendkívüli kongresszuson választották meg a FIFA elnökévé. Sepp Blatter svájci elnököt követte, aki a szervezeten belüli számos korrupciós botrány miatt lemondott. 2019-ben és 2023-ban Infantinót ellenszavazat nélkül választották újra.