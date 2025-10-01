Oscar-díj - A kreatív háziasszonytól a leszbikus szerelmesig

A hollywoodi film macsó szelleme mintha szelídült volna az idei Oscar jelölések idején. A magányosan harcoló rettenthetetlen férfi hősök mellett, mint amilyet Leonardo DiCaprio alakít A visszatérőben, vagy Matt Damon a Mentőexpedícióban, a magányosan küzdő, nagy lelkierejű női hősök filmjei is felsorakoztak az idei listákon, mint amilyen a Brooklyn című filmben Saoirse Ronan, vagy A szoba Brie Larson főszereplésével.