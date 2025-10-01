Szaúdi pénzből készült francia történelmi filmmel, Johnny Depp-pel az egyik főszerepben rajtol el kedd este a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A rövidfilmes kategóriában magyar versenyműnek is drukkolhatunk.
A környezetvédőként is ismert filmsztár Steve Jobs özvegyével olyan nonprofit világszervezet létrehozásán dolgozik, amelynek célja a klímaváltozás és a fajpusztulás problémájának kezelése.
Az „olasz Sherlock Holmest" játssza Leonardo DiCaprio új filmjében, amelyet Stephan Talty The Black Hand című könyvéből forgatnak. A színész egyúttal producerként is közreműködik a Paramount Picturesnél készülő adaptációban.
Leonardo DiCaprio Barack Obamával beszélget jövő hétfőn a Fehér Ház egy új fesztiválján, amelyen a színész-producer klímaváltozással kapcsolatos új dokumentumfilmjét is levetítik.
Leonardo DiCapriót a Wall Street farkasa című film sztárjaként idézte be tanúskodni egy New York-i bíróság - jelentette pénteken a BBC News.
Leonardo DiCaprio, A visszatérő Oscar-esélyes sztárja tíznapos mongóliai túlélőtúrán teszi próbára magát.
A kelet-szibériai Jakutföld lakói biztosra akarnak menni: mivel kedvenc filmsztárjuk, Leonadro DiCaprio eddig nem kapott Oscar-díjat, közadakozásból készíttetnek számára egyet, hogy idén végre kezébe foghassa legalább a "jakut Oscart".
A hollywoodi film macsó szelleme mintha szelídült volna az idei Oscar jelölések idején. A magányosan harcoló rettenthetetlen férfi hősök mellett, mint amilyet Leonardo DiCaprio alakít A visszatérőben, vagy Matt Damon a Mentőexpedícióban, a magányosan küzdő, nagy lelkierejű női hősök filmjei is felsorakoztak az idei listákon, mint amilyen a Brooklyn című filmben Saoirse Ronan, vagy A szoba Brie Larson főszereplésével.
A színész nem szívhat e-cigarettát az Oscar-díjkiosztó gálán, mert az amerikai filmakadémia a nikotint párologtató készüléket is kitiltja a ceremóniáról - írta a The Guardian brit napilap csütörtökön.
A visszatérő, az 1823 borzalmas telén játszódó túlélődráma nyerte a mozis hétvégét a hóvihar sújtotta Észak-Amerikában, 16 millió dolláros (4,6 milliárd forint) jegyárbevételt ért el a vasárnapi becslések szerint, bár az ítéletidő miatt az északkeleti parti mozik jó része szombaton nem nyitott ki.
Komoly terveket dédelget az idei Oscar-díj egyik legfőbb várományosa, Leonardo DiCaprio. A 41 éves színész elmondta, hogy egyszer szíveden eljátszaná Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Ez a szerep számára „rendkívül érdekes lenne” – nyilatkozott a Welt am Sonntagnak.
Három friss Golden Globe-díjjal kidekorálva érkezik a hazai mozikba Alejándro González Inarritu A visszatérő című filmje, amelyben Leonardo DiCaprio halálos sebeket kap egy kölykeit védő grizzlytől, mégis átkínlódja magát a vadonon, hogy bosszút álljon a fiát meggyilkoló társán. Két és fél órás kemény küzdelem, fantasztikus látványvilág.
C-vitaminos zuhannyal felszerelt tízmillió dolláros (2,2 milliárd forint) lakást vásárolt Leonardo DiCaprio a New York-i Greenwich Village városnegyed egyik speciális, az egészséges életmódot és a mindennapi wellnesst szolgáló épületében.
Az 1996-os atlantai olimpia hős biztonsági őréről készít filmet Leonardo DiCaprio, aki A Wall Street farkasa után ebben a produkcióban is együtt szerepel majd Jonas Hill-lel.
Átverés, kapzsiság, drog, szex, korrupció, orgiák gátlástalanul a csúcsra járatva: ez Martin Scorsese új filmje, jó adag humorral átitatva. A Wall Street farkasa meghökkentő őrület a mind több pénz összeharácsolásának bűvöletéről igaz történet alapján, Leonardo DiCaprio karizmatikus alakításával.