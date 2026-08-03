Az Avignoni Fesztivál idei OFF-programjában 1812 produkció versengett a nézők figyelméért. A fiatal alkotóknak jóval a függöny felgördülése előtt meg kell küzdeniük azért, hogy ebben a beláthatatlan kínálatban rájuk találjon a közönség. Három előadás három különböző úton mutatta meg, mire elég egy üres tér, néhány tárgy és a történetmesélés ereje.
Feledi János rendezéséhez Sárközi Mátyás, a szerző unokája is gratulált az alkotóknak.
A rendező Kovalik Balázs.
Élhet a fejünkben egy kép Liliomról, irodalmunk egyik híres suhancáról, de az igazság az, hogy már az ősbemutatón is egy majdnem negyvenéves ember alakította a magyar színház kedvelt csavargóját.
Magával ragadó színészi alakításokkal és erős rendezői koncepcióval hódított Budapesten is a sepsiszentgyörgyi teátrum Liliom című előadása a Határon túli Magyar Színházak Szemléjén, a Tháliában.
Igencsak átérezni a Thália Színház Liliom előadásában, hogy a közismert hintáslegény és Julika egy életre összetartoznak. Béres Attila rendező nem akart engedni az olcsó, giccsbe hajló ligetromantikának, de azért valamennyi csak becsúszott belőle az előadásba.