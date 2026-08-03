Ha nem szólítod meg a nézőt, az előadásod nem létezik – Három előadás Avignonban

Az Avignoni Fesztivál idei OFF-programjában 1812 produkció versengett a nézők figyelméért. A fiatal alkotóknak jóval a függöny felgördülése előtt meg kell küzdeniük azért, hogy ebben a beláthatatlan kínálatban rájuk találjon a közönség. Három előadás három különböző úton mutatta meg, mire elég egy üres tér, néhány tárgy és a történetmesélés ereje.