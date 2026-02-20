Az ellenzéki párt elnöksége egyhangúlag döntött, ha nyernek az áprilisi választáson, Magyar Péter lesz a kormányfő.
Három ajánlatot is kapott, a kétfarkúakét fogadta el.
Szombaton a piros fénybe burkolt Európa Hajón tartották az MSZP kongresszusát, amelyen hivatalosan is Tüttő Katát választották a párt EP-listavezetőjének. A délutáni, már sajtónyilvános eseményen az MSZP vezetői és néhány polgármestere mondott beszédet.
A viharos napokat maga mögött tudó, a felmérések szerint egyre erősödő ellenzéki párt kiemelte: elnöksége döntésével, tagságuk felhatalmazásával fordultak Ferencváros polgármestere felé.
Szerinte az LMP-n kívül mindegyik párt csak még több gyűlöletet ajánl.
A kormánypárti lapnak kormányközeli források megerősítették, hogy az igazságügyi miniszter aktív szerepet fog vállalni az európai kampányban.
Hétfőtől Andy Murray vezeti a férfi tenisz világranglistát. A 29 éves brit a második legidősebb játékos, aki világelsőként debütál. Az év elején még óriási különbséggel előzte meg a leváltott világelső, a szerb Novak Djokovic.
Az éllovas Ferencváros hazai pályán fölényesen nyert a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 25. fordulójában, ezzel, illetve a Debrecen váratlan vereségével tovább növelte előnyét a tabellán.
„Nagykoalíció” alakult Nagy-Britanniában az Európai Néppárt listavezetője, Jean-Claude Juncker ellen.
Valóban visszavonul az aktív politizálástól Daniel Cohn-Bendit, az európai zöldek talán legismertebb képviselője. "Vörös Danny" nem indul a májusi európai parlamenti választásokon. Magyarországi barátainak azonban nem kell aggódnia, ellenfeleinek pedig túlságosan örülnie: az európai zöldek továbbra sem felejtik el a magyar demokrácia ügyét.