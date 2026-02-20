A zöldek nem felejtik Magyarországot

Valóban visszavonul az aktív politizálástól Daniel Cohn-Bendit, az európai zöldek talán legismertebb képviselője. "Vörös Danny" nem indul a májusi európai parlamenti választásokon. Magyarországi barátainak azonban nem kell aggódnia, ellenfeleinek pedig túlságosan örülnie: az európai zöldek továbbra sem felejtik el a magyar demokrácia ügyét.