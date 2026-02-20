Döntött a Tisza Párt, Magyar Péter lesz a listavezető és a miniszterelnök-jelölt

választás;miniszterelnök-jelölt;listavezető;Magyar Péter;Tisza Párt;

Az ellenzéki párt elnöksége egyhangúlag döntött, ha nyernek az áprilisi választáson, Magyar Péter lesz a kormányfő.

„A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza-kormányt és a szeretett hazánkat” – közölte Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán.

A legnagyobb ellenzéki párt elnöke bejegyzését azzal zárta: „A megtisztelő felkérést elfogadom. Készen állok minden tudásommal és energiámmal Magyarországot és a honfitársaimat szolgálni. Isten engem úgy segéljen.”

Mint arról beszámoltunk, szombattól kezdetét veszi a hivatalos választási kampány: életbe lépnek a kampányra vonatkozó szabályok, és indul az egyéni választókerületi képviselőjelöltek ajánlásgyűjtése az április 12-ei parlamenti választásra.

A Nemzeti Választási Iroda pénteki közlése szerint egy nappal az országgyűlési képviselő-választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, ma délig a jelöltek 147 691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra.