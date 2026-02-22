Vérfürdő az amerikai moziban

Három személy vesztette életét, s többen megsérültek, amikor Louisiana államban egy férfi ismeretlen okokból találomra lövöldözni kezdett egy moziban, majd két személyt meggyilkolt, s magával is végzett. Az eddigi közlések szerint két legalább kilencen megsérültek, többjük állapota súlyos –jelentette a KATC nevű helyi adó hivatalos forrásokra hivatkozva. A város 100 kilométerre található Louisiana állam székhelyétől, Baton Rouge-tól.