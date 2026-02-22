Összesen 17 állam és a fővárosi szövetségi körzet rendelt el időjárási vészhelyzetet.
A múltban az amerikaiak több alkalommal is vásárolt földterületet gazdasági vagy geopolitikai célzattal.
A kaliforniai techcégek paradigmaváltást és példátlan profitot várnak a mesterséges intelligenciától, miközben Kína felemelkedésével az AI-verseny geopolitikai tétje is óriási., ez pedig politikai következményekkel járhat.
A téli viharok és a rekordalacsony hőmérséklet súlyos károkat okozott a vízközműhálózatok infrastruktúrájában.
Már legkevesebb öt ember meghalt a louisiana-i áradásokban, amelyet a múlt hét csütörtök óta tartó heves esőzések okoznak. A déli államban eddig mintegy 20 ezer embert kellett evakuálni- adja hírül az Euronews.
Amerikai emberi jogi szervezetek és aktivisták szerdán bejelentették, hogy pert indítanak a louisianai rendőrök ellen amiatt, ahogyan a rendőri erőszak elleni múlt hét végi tüntetéseken bántak velük.
Tüntetnek az Egyesült Államok déli Louisiana államának fővárosában, Baton Rouge-ban, miután a közösségi médiában nyilvánosságra került egy mobiltelefonnal készült videofelvétel, amelyen az látható, hogy két fehér rendőr vitába keveredik egy fekete férfival, majd egyikük leteperi, a másik pedig agyonlövi.
Három személy vesztette életét, s többen megsérültek, amikor Louisiana államban egy férfi ismeretlen okokból találomra lövöldözni kezdett egy moziban, majd két személyt meggyilkolt, s magával is végzett. Az eddigi közlések szerint két legalább kilencen megsérültek, többjük állapota súlyos –jelentette a KATC nevű helyi adó hivatalos forrásokra hivatkozva. A város 100 kilométerre található Louisiana állam székhelyétől, Baton Rouge-tól.