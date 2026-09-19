Szüreti felvonulás közben történt a baleset.
Két ember sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba vitték őket.
Az ütközés után még csaknem másfél kilométert vágtáztak, mire a hajtó a város határában egy kukoricaföldre irányítva meg tudta állítani a megbokrosodott állatokat.
Tűzoltók, mentők is érkeztek a csökmői baleset helyszínére.
Úgy tűnik, mintha a ló megbokrosodott volna.
Figyelmeztették, hogy nem hajthat be az utcába, mégis behajtott a lezárt területre a pécsi férfi - ügyében a nyomozást lezárták, a rendőrség vádemelési javaslattal megküldte az ügy iratait az ügyészségnek, tudósít a Police.hu.
A lovak is megsérültek Mezőcsátnál abban a közúti közlekedési balesetben, ahol egy autó sofőrje előzés közben nekihajtott egy lovaskocsinak - írja a police.hu. A képre kattintva galéria nyílik!
Lovas kocsi látja el a Somogy megyei Kisbajom szelektív hulladékgyűjtését, szállítását - tudta meg a Népszava. 2016. november 14-től december 11-ig a megszokott kukás autó helyett állítják majd tesztüzemmódba a lovakat.
Életét vesztette a helyszínen egy férfi, aki szombaton este felborult lovaskocsijával a Mórichidára vezető földúton - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Felborult egy lovaskocsi, heten megsérültek kedden Pécsen - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.
Felborult egy kiránduló gyerekeket szállító lovaskocsi Gyula és Békéscsaba között, a 44-es út melletti szervizúton. Hét gyerek és két felnőtt kiesett a kocsiból, de nem sérültek meg súlyosan.