Lovaskocsival hajtott polgárőrök közé egy pécsi férfi

Figyelmeztették, hogy nem hajthat be az utcába, mégis behajtott a lezárt területre a pécsi férfi - ügyében a nyomozást lezárták, a rendőrség vádemelési javaslattal megküldte az ügy iratait az ügyészségnek, tudósít a Police.hu.