A rendőrség leépüléséről kitálaló volt százados szerint jelenleg nagyon nehéz lenne kezelni egy 2006 őszihez hasonló helyzetet, mert sok a fiatal, a képzetlen rendőr és rossz a technika. Videóinterjú.
A Párizsban vasárnap a hatodik magyar aranyérmet megszerző öttusázó a munkaidejében bűnözők ellen harcol.
A magyar rendőrség csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által Seatbelt elnevezéssel indítandó, március 6. és 12. között tartó fokozott ellenőrzéshez.
A magyar rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata augusztus 8–14. közötti akciójához csatlakozva fokozott sebesség-ellenőrzést végzett az ország egész területén.
A rendőrég tájékoztatása szerint hat vizes alapszabály betartásával elkerülhetők lennének a tragédiák.
Az olasz hatóságok mellett a magyar rendőrség is nyomozást indított a péntek éjjeli veronai busztragédia ügyében. Az Országos Rendőr-főkapitányság vasárnap honlapján közölte, hogy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújában indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) .
Egy 17 éves afgán fiú beszámolója szerint őt és barátait magyar rendőrök verték meg a szerb oldalon - írta a 24.hu a BBC cikke alapján, ami a Magyarországon zajló embercsempészettel és a menekültáradattal foglalkozik. A rendőrség közleményben cáfolta az információt, mint a police.hu-n írták: nincs tudomásuk a leírt eseményről.
A terrorizmust korábban támogató brit férfiakat fogtak el a magyar rendőrök múlt szombaton a Békés megyei Lőkösházán, egy nemzetközi vonaton - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a honlapján.
Újabb huszonöt éves hagyománynak vetett véget az állam, lényegében indokolás nélkül. Látszólag semmi jelentősége a változásnak, de valójában a sokadik támadásnak tűnik a rendőrség ellen. Az elsőt a semmisségi törvény jelentette, a másodikat a szolgálati nyugdíj megszüntetése-átszabása. A harmadikat az elért rendfokozat bírósági ítélet nélküli, pusztán szervezési ok miatti megvonása. Az utolsó szinte már csak jelképes. Megszüntették a rendőrségi címer hivatalos használatát.