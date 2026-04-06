Búcsú a rendőrség 25 éves címerétől?

Újabb huszonöt éves hagyománynak vetett véget az állam, lényegében indokolás nélkül. Látszólag semmi jelentősége a változásnak, de valójában a sokadik támadásnak tűnik a rendőrség ellen. Az elsőt a semmisségi törvény jelentette, a másodikat a szolgálati nyugdíj megszüntetése-átszabása. A harmadikat az elért rendfokozat bírósági ítélet nélküli, pusztán szervezési ok miatti megvonása. Az utolsó szinte már csak jelképes. Megszüntették a rendőrségi címer hivatalos használatát.