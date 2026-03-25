Hatott a főigazgató távozása, biztosan maradnak a Nyírő OPAI-ban a felmondásukat benyújtó pszichiáterek

2026-03-25 05:50:00 CET

Megtörtént a fordulat, az utolsó, korábban felmondó kollégák is benyújtották visszavételi kérelmüket, amelyeket a munkáltató elfogadott. A szolidaritás megmentette a pszichiátriai ellátást, de a válság még nem oldódott meg.

Továbbra is a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI) dolgozhatnak a korábban a felmondásukkal tiltakozó pszichiáterek, miután a megbízott igazgató elfogadta a visszakozásukat és hétfőn az érintettek meg is kapták az erről szóló dokumentumokat – tudta meg a Népszava Srádi Pétertől, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnökétől.

A történet még január végén azzal indult, hogy a kórház 40 orvosa petícióban kérte két osztály azonnali bezárását és az ellátási terület csökkentését. Az elmúlt két év alatt ugyanis 15 orvos távozott, csak szeptember óta nyolcan mondtak fel. Márciustól a 70 ágyas osztályon két szakorvos és négy rezidens marad volna, ha az OKFŐ nem vezényel át más kórházakból négy pszichiátert. A Nyírő OPAI-ban zajló konfliktus lezárása érdekében a pszichiáterek azt követelték, hogy Ézsi Robin főigazgató távozzon, aminek a nyomatékául február végétől további 19 szakorvos helyezte letétbe felmondását. A felmondások hátterében a túlterheltség, a szakemberhiány, valamint a főigazgató szakmai kompetenciájával szembeni bizalomvesztés állt. Ézsi Robin a korábbi ultimátum ellenére is az intézmény élén maradt, az egészségügyi kormányzat pedig szakmai bizottságra bízta a helyzet tisztázását, mígnem végül a főigazgató másfél hete lemondott a posztjáról.

A letétbe helyezett felmondó nyilatkozatok élesedésével a rendszer a fővárosban biztosan bedőlt volna, hiszen a Nyírő OPAI-ban dolgozó orvosok tömeges felmondása mellett a fővárosi és Pest megyei pszichiáterek közül több mint 90-en visszavonták az önként vállalt többletmunka szerződéseiket is.

- Megtörtént a fordulat – nyilatkozta lapunknak a szakszervezeti vezető - és az utolsó, korábban felmondó kollégák is benyújtották visszavételi kérelmüket, amelyeket a munkáltató elfogadott. Ezzel párhuzamosan az érintettek visszavonták az önként vállalt többletmunka felmondását is, ami érdemben csökkentette az ügyeleti rendszerre nehezedő nyomást.

Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke lapunknak azt mondta: szakmai döntés született arról, hogy a túlórák visszavonásával segítik az ellátás fenntarthatóságát.

Nyilván a hosszú távú kérdés az üres státuszoké, hogy ezeket milyen gyorsan sikerül betölteni – fogalmazott, hozzátéve, a közelgő szabadságolási időszak újabb terhelést hozhat, így az ellátás stabilitása továbbra is törékeny marad.

Vannak kiírva állások, ezek futnak, de semmifajta tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy milyen terv mentén történne a hiányzó szakemberek pótlása – mondta Srádi Péter, aki ugyanakkor összességében pozitívan értékelte a pszichiáterek tiltakozó akcióját. Szerinte ez egy példás esete volt a kollégák szolidaritásának, amelyben „fokozatosan, egyre erősebb eszközökkel jelezték a problémát”, ami végül megkerülhetetlenné vált.

A szakember szerint az akció rámutatott arra, mennyire fontos, hogy az egészségügyben „tudatos munkavállalók” dolgozzanak. – Végül is ez a közös érdekünk, hogy az egészségügy irányítói meghallják: mit szeretne a szakma. Mindez azt mutatja, hogy a tudatos, szakmai alapú fellépés képes változást kikényszeríteni – fogalmazott. Közölte azt is, üdvözlik, hogy az elmúlt napokban sikerült némi stabilitást elérni, ám továbbra késik az új főigazgatói pályázat kiírása, pedig azt a fenntartó még a parlamenti választást megelőző időszakra ígérte.