A betűnagyságtól a margóig mindent kézben tartott.
Három évtizedes munka zárult le azzal, hogy A Guermantes-oldal megjelenésével végre teljes, egységes kiadásban érhető el Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényfolyama, Jancsó Júlia fordításában. A hét kötetes műről a budapesti Francia Intézetben tartott, teltházas könyvbemutatón beszéltek a készítők.
Részben a 150 éve született és 100 éve elhunyt íróról szól majd a 2022-es kulturális év Franciaországban.
Várjon Dénes és Simon Izabella idén is megrendezi zenei fesztiválját, amely most is határozott tematika köré szerveződik. Idén az eltűnt idő nyomába erednek az előadók és a közönség.