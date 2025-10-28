Harminc év Marcel Proust világában

Három évtizedes munka zárult le azzal, hogy A Guermantes-oldal megjelenésével végre teljes, egységes kiadásban érhető el Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényfolyama, Jancsó Júlia fordításában. A hét kötetes műről a budapesti Francia Intézetben tartott, teltházas könyvbemutatón beszéltek a készítők.