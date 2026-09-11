Ők a legjobb elsőkötetesek a Margó-díj zsűrije szerint

Tizenkettedszer adják át a Margó-díjat és a Margó x Erste HIGGY MAGADBAN különdíjat a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló Őszi Margó Irodalmi Fesztiválon október 15-én a Nemzeti Táncszínházban.
A Margó-díj célja a kezdetektől, felfedezni és bemutatni azokat a tehetséges új szerzőket, akik első könyvükkel új hangot és új történeteket hoznak a kortárs magyar irodalomba.
Az elmúlt hónapokban Bakó Sára, Dobos Barna, Gáspár Sára, Vas Máté és Zsembery Borbála előzsűriként olvasta és értékelte a beérkezett műveket, döntésük alapján alakult ki az idei tízes shortlist:
Adorjáni Panna – Körbe (Jelenkor)
Horváth Adél – Sok ördögök (Helikon)
Fábián Tamás – Bravúros mutatványok, amiket senki se látott (Corvina)
Fehér Gáspár – Fillenbaum néni hosszú árnyéka (Scolar)
Fehér Renátó – A merénylők fénykora (Magvető)
Mohácsi Balázs – Újabb narancsok gurulnak el (Prae)
Pion István – A Búbánat-völgyön át (Jelenkor)
Szepesi Kornél – Betolakodók (FISZ)
Vajna Ádám – Ami valójában Fancsikán történt (Kalligram)
Várkonyi Benedek – Larza hazamegy (Kalligram)
A tíz döntős könyv a Margó-díj megújult zsűrijéhez került. Idén Halász Rita Margó-díjas író, Horváth János Antal rendező és író, Károlyi Csaba irodalomkritikus, Oltai Kata művészettörténész és kurátor, valamint Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója dönt arról, ki kapja a 2026 legjobb első prózakötetének járó Margó-díjat. Az Erste támogatásának köszönhetően a döntősök egyike idén is átveheti a Margó x Erste HIGGY MAGADBAN különdíjat.Adorjáni Panna: Körbe (részlet)Lakásért mindent! – Fehér Gáspárral Fillenbaum néni hosszú árnyékárólHangot adni a gonosznak – Fehér Renátóval a sötétség sikátoraibanNincs egyedül – Áldozatokról és terápiáról Pion Istvánnal„a sebzett lélek”Várkonyi Benedek: Larza hazamegy (részlet)
A nyertes a díjjal egymillió forintot, valamint tizenötmillió forint értékű kereskedelmi és médiatámogatást kap a Bookline révén, így segítve a kiválasztott könyv népszerűsítését, valamint publikációs lehetőséget a Könyves Magazinon (www.konyvesmagazin.hu) egyéves tárcasorozat formájában.
A Margó-díjas szerző a következő évben önálló esten mutatkozhat be a Müpában a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében. Idén már negyedszer választanak különdíjast is, félmillió forinttal jutalmazva azt a szerzőt, aki témaválasztásával vagy saját írói útjával leginkább inspirálja olvasóit álmaik megvalósítására.