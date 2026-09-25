Az aszály ára jóval magasabb annál, mint amit eddig gondoltunk

Az aszályok gazdasági hatása nem ér véget akkor, amikor újra esni kezd az eső, a veszteségek még éveken át halmozódhatnak a beruházások, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés visszaesésén keresztül. Új kutatások szerint ezért a klímaváltozás miatt erősödő európai aszályok tényleges gazdasági költsége jóval nagyobb lehet annál, mint amit a közvetlen károk alapján eddig becsültünk.