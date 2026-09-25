Az aszályok gazdasági hatása nem ér véget akkor, amikor újra esni kezd az eső, a veszteségek még éveken át halmozódhatnak a beruházások, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés visszaesésén keresztül. Új kutatások szerint ezért a klímaváltozás miatt erősödő európai aszályok tényleges gazdasági költsége jóval nagyobb lehet annál, mint amit a közvetlen károk alapján eddig becsültünk.
Nem áll rendelkezésre az állami kártalanításhoz szükséges szabályozás.
A túl enyhe időjárás pedig kifejezetten káros mezőgazdasági szempontból – figyelmeztet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A nagy szárazság után alig maradt pénz a kárenyhítési alapban, így az őszi viharok áldozatai aggódnak, a veszteségüknek töredékét térítik meg. A kincstár nem siet megnyugtatni őket.
Komoly károkat okozhat a borászatoknak a meleg tél, a Balaton mellett évek óta nem készítettek jégbort, s erre az idén is kevés az esély - erről Varga Bálint, a Varga Pincészet vezetője beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján Badacsonyörsön.