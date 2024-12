Eltűnt Csontváry - Újra megszüntették a nyomozást

Másodjára is lezárná a rendőrség a botrányos debreceni Csontváry-lopás aktáját, mert a tettesnek nyoma sincs. A kép tulajdonosa, a feljelentő is a sajtóból kapott hírt a nyomozás lezárásáról, nem tartották szükségesnek őt is értesíteni. Az eset a bűnüldözés és a vagyonvédelem állatorvosi lova.