Irán sorsa a nők kezében van

Christian Pahlavi Teheránban akár a sahi trónt is elfoglalhatta volna, ma mégis Nizzában él. A száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni koronaherceg unokatestvérét telefonon kérdeztük arról, hogyan éli meg a tragikus iráni helyzetet, és mi a véleménye hazája jövőjéről.