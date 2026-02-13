Christian Pahlavi Teheránban akár a sahi trónt is elfoglalhatta volna, ma mégis Nizzában él. A száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni koronaherceg unokatestvérét telefonon kérdeztük arról, hogyan éli meg a tragikus iráni helyzetet, és mi a véleménye hazája jövőjéről.
Egyre több tüntető követeli a hetvenes évek végén megbuktatott sah fia, Reza Pahlavi visszatérését. Ez is jelzi, a megmozdulások akkor lehetnek sikeresek, ha igazi vezéralakjuk lesz.
Az amerikai-iráni diplomáciai kapcsolatok megszakításához vezető 1979. november 4-i, a 444 napos túszdrámába torkolló teheráni amerikai nagykövetség elleni támadást megelőzően, február 14-én, Valentin napon történt a nagykövetség első lerohanása.